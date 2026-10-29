Giá cà phê hôm nay 29.10: Robusta hồi phục, Arabica còn chịu sức ép

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Bảng tham chiếu cà phê Tây Nguyên

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Biến động là ngày 28.10 so với ngày 27.10.2026.

Đắk Nông có mức tăng lớn nhất trong nhóm, đồng thời giữ giá cao nhất. Khoảng cách với Lâm Đồng là 800 đồng/kg.

Bình quân số học của bốn mức giá đạt 88.950 đồng/kg, tăng 225 đồng/kg so với bình quân ngày 27.10. Trong khi đó, chỉ số “trung bình” của hệ thống nguồn là 89.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg theo phương pháp kết hợp giá sàn và khảo sát thu mua. Hai chỉ tiêu này có cách tính khác nhau.

Giá kỳ hạn: Robusta và Arabica đi ngược chiều

Bảng dưới đây tham chiếu kết phiên 27.10.2026, so với kết phiên 26.10.

Robusta phục hồi trong phiên tham chiếu, tạo tín hiệu thuận lợi hơn cho thị trường nguyên liệu Việt Nam. Tuy nhiên, đà giảm tiếp diễn của Arabica cho thấy sức ép trên thị trường cà phê quốc tế chưa được giải tỏa đồng đều.

Bảng giá tham khảo quốc tế sử dụng mức kết phiên gần nhất đã xác minh ngày 27.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 19:59 ngày 28.10 chưa xác minh được bộ giá mới hơn có cơ sở so sánh đồng nhất. Phiên 28.10 còn đang giao dịch, nên chưa gọi các báo giá trong phiên là giá đóng cửa.

Dự báo ngày 29.10: Nhịp hồi cần thêm xác nhận

Thời tiết thuận lợi hơn tại vùng cà phê Brazil đang hỗ trợ kỳ vọng nguồn cung Arabica. Lượng hàng được đưa vào quy trình bổ sung tồn kho đạt chuẩn cũng tiếp tục được theo dõi, bên cạnh diễn biến đồng real.

Với cà phê trong nước, giá Robusta là một điểm tham chiếu quan trọng nhưng không quyết định toàn bộ mức thu mua. Nếu sàn London duy trì phục hồi và doanh nghiệp tăng mua, mặt bằng nội địa có thể được hỗ trợ. Nếu giá sàn suy yếu trở lại hoặc lượng hàng chào bán tăng, nhịp hồi có thể bị thu hẹp.

Do phiên quốc tế tối 28.10 chưa kết thúc khi chốt bài, chưa đủ căn cứ khẳng định giá trong nước ngày 29.10 sẽ tăng tiếp đồng loạt. Cần theo dõi thêm kết quả phiên và sức mua tại từng vùng.