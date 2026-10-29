Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê Arabica giảm 2,4%, xuống thấp nhất trong 2,5 tuần

Giá cà phê hôm nay ngày 29/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 88.400 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 88.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 88.000 - 88.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg, hiện ở mức 88.300 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 29/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 40 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.200 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 21 USD/tấn, đạt 3.199 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 7 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,90 US cent/pound, đạt 276,20 US cent/pound.

Thị trường cà phê thế giới chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch mới khi triển vọng nguồn cung được cải thiện, trong khi đồng real Brazil suy yếu thúc đẩy hoạt động bán hàng từ quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Theo đó, áp lực giảm giá xuất phát từ sự kết hợp giữa triển vọng nguồn cung khả quan hơn và diễn biến tỷ giá tại Brazil. Đồng real suy yếu đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu cà phê của nước này, đồng thời gia tăng động lực bán hàng của nông dân, nhà chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu.

Khi đồng Real Brazil mất giá so với USD, doanh thu từ xuất khẩu cà phê được định giá bằng đồng USD có thể mang lại nhiều đồng Real Brazil hơn khi quy đổi. Điều này khuyến khích các doanh nghiệp cà phê Brazil đẩy mạnh bán hàng, qua đó làm gia tăng lượng cà phê được đưa ra thị trường và gây sức ép lên giá kỳ hạn.

Theo một số nhận định sơ bộ, trong ngắn hạn, giá cà phê Arabica có thể tiếp tục chịu sức ép nếu đồng real duy trì ở mức yếu và hoạt động bán hàng tại Brazil gia tăng. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của giá vẫn phụ thuộc vào diễn biến thời tiết tại các vùng trồng cà phê chủ chốt, triển vọng sản lượng thực tế và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Đối với thị trường Robusta, diễn biến giảm của Arabica có thể tác động đến tâm lý chung, song mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào tình hình nguồn cung tại các nước sản xuất lớn, trong đó có Việt Nam. Do đó, biến động tỷ giá của đồng Real Brazil cùng triển vọng cung ứng trong thời gian tới sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng thị trường cà phê thế giới.