Giá cà phê hôm nay 29/10: Đồng loạt giảm, arabica chạm đáy 2 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 quay đầu giảm 40 USD/tấn (-1,23%) xuống 3.200 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 21 USD/tấn (-0,65%) xuống 3.199 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 22 USD/tấn (-0,69%) xuống 3.183 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 17-19 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 7 US cent/pound (-2,38%) xuống 286,75 US cent/2; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 4,9 US cent/pound (-1,74%) xuống 276,2 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 4,85 US cent/pound (-1,75%) xuống 272,25 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 4,5-4,65 US cent/pound.

Giá cà phê arabica tại New York giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Tư do lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ tăng lượng bán ra sau khi đồng real giảm mạnh 9% hôm thứ Hai. Đồng tiền này lao dốc sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil cuối tuần trước.

Đồng real Brazil suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền hơn khi quy đổi doanh thu bằng USD.

Giá cà phê cũng chịu sức ép giảm sau khi ICE cho biết, tính đến thứ Tư 28/10, có 41.961 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE, mức cao nhất trong sáu tuần. Khi cà phê vượt qua các cuộc kiểm định, ICE sẽ đưa lượng cà phê đó vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình kiểm định có thể kéo dài từ một đến hai tuần, hoặc lâu hơn nếu khối lượng lớn.

Cà phê từ Brazil đã được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE đạt mức cao nhất trong chín tháng, với 80.084 bao vào thứ Tư tuần trước, rồi giảm nhẹ xuống còn 79.867 bao vào thứ Tư tuần này.

Tồn kho arabica tại ICE giảm thêm 2.787 bao trong phiên thứ Tư, xuống mức thấp nhất trong một tháng rưỡi, còn 222.035 bao, tiến gần mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận hôm 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được tính vào tồn kho cà phê đã được chứng nhận của ICE.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, lên 6.755 lô vào thứ Tư 28/10.