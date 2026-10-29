Giá cà phê hôm nay 29/10/2026: Tây Nguyên giảm 500-800 đồng/kg, giá rang xay cũng đi xuống

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/10

Mặt bằng giá cà phê nội địa sáng 29/10 dao động trong khoảng 88.000-88.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ) vẫn giữ mức cao nhất, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất trong bảng cập nhật.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hiện còn 88.400 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với mức 89.000 đồng/kg của lần cập nhật trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê giảm mạnh hơn, mất 700 đồng/kg, xuống còn 88.300 đồng/kg, so với mức 89.000 đồng/kg trước đó.

Ở Lâm Đồng, giá cà phê được ghi nhận ở mức 88.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với mức 88.500 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, đang là nơi ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Giá cà phê hiện còn 88.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với mức 89.300 đồng/kg của lần cập nhật gần nhất.

Giá cà phê rang xay ngày 29/10 đang điều chỉnh đi xuống

Nhóm cà phê rang xay tham khảo cũng đang điều chỉnh đi xuống. Đây là nhóm dữ liệu được nhiều cơ sở rang xay, quán cà phê và đại lý phân phối quan tâm vì phản ánh tương đối sát biến động chi phí đầu vào sau chế biến.

Theo cập nhật mới nhất, Robusta S18 Clean đang ở mức 161.300 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Đây là nhóm giá nền, phù hợp với phân khúc quán cà phê phổ thông.

Robusta chất lượng cao CLC hiện ở mức 173.400 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Dòng sản phẩm này thường có yêu cầu cao hơn về chất lượng hạt, phù hợp với nhu cầu rang xay chọn lọc.

Cà phê Culi S18 Clean được ghi nhận ở mức 171.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đây là mức giá tham khảo của nhóm sản phẩm có chất lượng tương đối ổn định trên thị trường.

Ở phân khúc cao hơn, Robusta Honey đang ở mức 226.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Giá của dòng này cao hơn do đặc điểm sơ chế và chất lượng thành phẩm.

Với nhóm Arabica, Arabica Clean hiện ở mức 226.400 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó, Arabica chất lượng cao CLC còn 286.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg, tiếp tục là nhóm có giá cao nhất trong bảng tham khảo.

Giá cà phê thế giới mới nhất

Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn 11/2026 chốt ở 3.200 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong bảng kỳ hạn được cập nhật.

Các kỳ hạn tiếp theo biến động trái chiều nhưng nhìn chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Cụ thể, kỳ hạn 01/2027 còn 3.199 USD/tấn, giảm 21 USD/tấn; kỳ hạn 03/2027 ở mức 3.183 USD/tấn, giảm 22 USD/tấn; kỳ hạn 05/2027 đạt 3.175 USD/tấn, giảm 19 USD/tấn; còn kỳ hạn 07/2027 xuống 3.163 USD/tấn, giảm 17 USD/tấn.

Đơn vị giá: USD/tấn. HĐ mở: hợp đồng mở. Cập nhật lúc 10h37 ngày 29/10/2026.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá Arabica kỳ hạn 12/2026 giảm mạnh 7 cent/pound, về mức 286,75 cent/pound. Các kỳ hạn sau cũng đồng loạt đi xuống. Kỳ hạn 03/2027 còn 276,20 cent/pound, giảm 4,90 cent/pound; kỳ hạn 05/2027 còn 272,25 cent/pound, giảm 4,85 cent/pound; kỳ hạn 07/2027 xuống 269,50 cent/pound, giảm 4,65 cent/pound; còn kỳ hạn 09/2027 ở mức 266,90 cent/pound, giảm 4,50 cent/pound.

Đơn vị giá: cent/pound. HĐ mở: hợp đồng mở. Cập nhật lúc 10h37 ngày 29/10/2026.

Diễn biến giảm trên cả hai sàn lớn cho thấy thị trường cà phê thế giới trong phiên cập nhật này vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh, qua đó tác động đến mặt bằng giá thu mua trong nước.

Nhận định diễn biến giá cà phê hôm nay

Điểm dễ thấy trong phiên sáng 29/10 là giá cà phê trong nước không còn giữ được vùng 89.000 đồng/kg như trước. Thay vào đó, các địa phương đều đã lùi xuống dưới mốc này, với biên độ giảm khá rõ.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, khi mất tới 800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có mức giá thấp nhất, chỉ còn 88.000 đồng/kg.

Ở chiều sâu hơn, việc giá cà phê rang xay tham khảo cùng đi xuống là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy không chỉ thị trường nguyên liệu suy yếu, mà mặt bằng giá thành phẩm sau rang xay cũng đang được điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn.

Nếu so sánh tương quan, nhóm Arabica chất lượng cao CLC vẫn giữ khoảng cách khá lớn so với các dòng Robusta phổ thông. Điều này phản ánh sự phân hóa rõ giữa các phân khúc cà phê trên thị trường.

Giá cà phê hôm nay 29/10/2026 ghi nhận xu hướng giảm trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Tại Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô phổ biến ở mức 88.000-88.500 đồng/kg, giảm 500-800 đồng/kg so với lần cập nhật gần nhất. Bên cạnh đó, giá cà phê rang xay tham khảo cũng đồng loạt giảm, với mức điều chỉnh 500-600 đồng/kg tùy loại.