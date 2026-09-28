Giá cà phê hôm nay 28/9: Đi ngang trước phiên giao dịch thế giới đầu tuần

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm sáng 28/9 không thay đổi so với ngày trước, sau nhịp tăng 1.000 - 1.100 đồng/kg cuối tuần.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức giá cao nhất 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 27/9: Trong nước tăng mạnh, Robusta bật 77 USD

Giá cà phê hôm nay 27/9/2026 tăng 1.000–1.100 đồng/kg, lên 93.000–93.800 đồng/kg. Robusta và Arabica thế giới cũng khép phiên gần nhất trong sắc xanh.

Giá cà phê trong nước giữ ổn định

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường đang tạm ổn định sau phiên phục hồi mạnh. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Chờ tín hiệu từ phiên giao dịch đầu tuần

Thị trường cà phê thế giới chưa có phiên giao dịch mới sau kỳ nghỉ cuối tuần. Mức đóng cửa gần nhất của Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 là 3.367 USD/tấn, tăng 77 USD; Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 ở 278,60 cent/lb, tăng 3,25 cent.

Đà phục hồi của hai sàn cuối tuần đang tạo lực đỡ cho tâm lý thị trường trong nước. Tuy nhiên, vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang đến gần, khiến diễn biến nguồn cung tiếp tục là yếu tố cần theo dõi.

Trong ngắn hạn, vùng 93.000–94.000 đồng/kg vẫn là khoảng giá đáng chú ý. Hướng đi tiếp theo của thị trường trong nước sẽ phụ thuộc nhiều vào Robusta London khi sàn mở cửa trở lại và hoạt động thu mua của doanh nghiệp.