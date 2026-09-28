Giá cà phê hôm nay 28.9.2026 đi ngang, cao nhất 93.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 28.9.2026 không thay đổi tại các vùng trọng điểm, bình quân giữ mức 93.700 đồng/kg. Giá thế giới cũng giữ mức tham chiếu gần nhất khi chưa có phiên giao dịch mới.

Hình minh họa

Sau nhịp tăng mạnh trước đó, thị trường trong nước tạm chững. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất 93.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất ở 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 28.9.2026

Mặt bằng giá dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá cà phê thế giới giữ mức tham chiếu gần nhất

Do cuối tuần chưa phát sinh phiên giao dịch mới, giá thế giới tiếp tục tham chiếu phiên 26.9.2026. Robusta London tháng 11.2026 đứng ở 3.367 USD/tấn, còn Arabica New York tháng 12.2026 ở 278,60 US cent/lb.

Ở phiên gần nhất, Robusta từng tăng 2,34% và Arabica tăng 1,18%, tạo nền hỗ trợ tích cực hơn cho tâm lý thị trường sau giai đoạn giảm sâu.

Thị trường chờ tín hiệu đầu tuần

Việc giá trong nước đi ngang sau phiên tăng hơn 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang tạm cân bằng. Tuy nhiên, vùng giá cao nhất vẫn thấp hơn ngưỡng tâm lý 100.000 đồng/kg khoảng 6.200 đồng/kg.

Hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến Robusta London khi thị trường quốc tế bước vào tuần giao dịch mới, cùng với tỷ giá, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra bán.