Sau nhiều phiên chịu áp lực giảm giá, thị trường cà phê xuất hiện tín hiệu tích cực trong ngày cuối tuần. Lực mua trên thị trường kỳ hạn quốc tế được cải thiện, tạo thêm động lực cho giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam.

Giá cà phê trong nước phục hồi mạnh

Theo bảng giá ngày 28/11/2026 trên Giacaphe.com, giá cà phê trong nước đạt mức tham chiếu trung bình 72.800 đồng/kg, tăng 2.400 đồng/kg so với phiên trước. Mức thu mua cao nhất tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đạt 73.000 đồng/kg.

Trước đó, bảng giá được một số cơ quan báo chí dẫn trong sáng 28/11 ghi nhận mức thu mua từ 69.800 - 70.500 đồng/kg, tăng 500 - 700 đồng/kg so với lần cập nhật liền trước.

Giá cà phê hôm nay 27/11/2026: Trong nước giảm nhẹ, thế giới trái chiều

Giá cà phê hôm nay 27/11/2026 được tham chiếu ở mức 69.200–70.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, giảm 300 đồng/kg. Robusta London đi xuống, trái chiều Arabica New York.

Bảng giá tham chiếu đầu giờ sáng 28/11/2026:

Nguồn: Báo Lâm Đồng, Doanh nghiệp và Hội nhập.

Diễn biến tăng giá giúp thị trường cà phê nội địa lấy lại mốc 70.000 đồng/kg sau chuỗi phiên suy yếu. Tuy nhiên, giá thu mua thực tế có thể khác nhau giữa các đại lý, tùy thời điểm giao dịch và chất lượng cà phê.

Bảng giá cà phê cập nhật mới trong ngày 28/11/2026:

Khu vực Đắk Nông dẫn đầu về giá thu mua, đồng thời ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Chênh lệch giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 1.000 đồng/kg.

Robusta London tiến sát 3.000 USD/tấn, Arabica New York khởi sắc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, thị trường cà phê quốc tế ghi nhận sự phục hồi của các hợp đồng kỳ hạn chủ chốt trên hai sàn London và New York.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 tăng 89 USD/tấn, tương ứng 3,12%, đạt 2.946 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng tăng hơn 3%, đưa giá giao dịch lên 2.923 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London:

Trên sàn New York, các hợp đồng Arabica giao tháng 3 và tháng 5/2027 cùng ghi nhận mức tăng trên 2%. Đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường sau giai đoạn giá biến động mạnh.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York:

Hoạt động mua lại hợp đồng để đóng các vị thế bán khống góp phần thúc đẩy đà phục hồi của giá cà phê quốc tế. Bên cạnh đó, sự tăng giá của đồng Real Brazil làm giảm động lực bán hàng của các nhà xuất khẩu tại quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Giá cà phê có cơ hội duy trì đà phục hồi

Việc giá Robusta London trở lại vùng gần 3.000 USD/tấn mở ra triển vọng cải thiện mặt bằng thu mua cà phê trong nước sau thời gian giảm sâu.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với áp lực nguồn cung khi các vùng trồng cà phê tại Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch. Tiến độ bán hàng của người sản xuất, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu và diễn biến tỷ giá tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê.

Trong ngắn hạn, khả năng duy trì vùng giá 72.000 - 73.000 đồng/kg tại Tây Nguyên sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giao dịch quốc tế trong tuần tới.

Nếu lực mua trên sàn London tiếp tục được củng cố, thị trường nội địa có thể giữ được đà phục hồi. Ngược lại, lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường tăng nhanh có thể hạn chế dư địa tăng giá.

Những phiên giao dịch đầu tuần tới sẽ là cơ sở để đánh giá tính bền vững của đợt phục hồi này.