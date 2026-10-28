Giá cà phê hôm nay 28/10: Tây Nguyên giảm, thế giới đồng loạt đi xuống

Đà giảm của thị trường cà phê kéo dài khi nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên tăng dần. Mặt bằng thu mua đã xuống dưới 89.000 đồng/kg tại nhiều khu vực, trong khi Robusta London cũng mất mốc 3.200 USD/tấn ở kỳ hạn gần.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 27/10/2026: Đi ngang dưới mốc 90.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 27/10/2026 tại Tây Nguyên không thay đổi, duy trì 89.000 - 89.500 đồng/kg sau chuỗi phiên giảm mạnh, thị trường chờ tín hiệu mới.

Giá cà phê trong nước xuống 88.300–89.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 88.300–89.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được niêm yết khoảng 88.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk giảm 700 đồng/kg xuống 88.800 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm tương tự, còn 88.800 đồng/kg.

Lâm Đồng hiện có mức thấp nhất với 88.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 500 đồng/kg xuống 89.000 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất trong nhóm khảo sát.

Sau chuỗi phiên đi xuống, giá cà phê Tây Nguyên đã lùi khá xa so với vùng trên 94.000 đồng/kg ghi nhận trước đó. Tại Lâm Đồng, giá hiện chỉ còn hơn 88.000 đồng/kg.

Robusta mất mốc 3.200 USD/tấn

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 34 USD, tương đương 1,05%, xuống 3.194 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 41 USD xuống 3.201 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 cũng mất 41 USD, còn 3.188 USD/tấn.

Arabica New York cũng giảm mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 6,50 US cent/lb, tương đương 2,11%, xuống 300,95 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 8,20 cent xuống 285,20 US cent/lb; tháng 5/2027 còn 280,65 US cent/lb. Các kỳ hạn tháng 7 và 9/2027 cũng giảm gần 3%.

Việc cả Robusta và Arabica cùng đi xuống khiến thị trường thiếu lực đỡ sau chuỗi ngày điều chỉnh liên tục.

Áp lực vụ mới vẫn hiện hữu

Nguồn cung là yếu tố được chú ý khi vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên đang dần bước vào giai đoạn cao điểm. Lượng hàng mới đưa ra thị trường tăng lên có thể tiếp tục gây sức ép lên giá, nhất là khi các sàn kỳ hạn quốc tế chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ.

Tuy nhiên, giá đã giảm khá nhanh trong thời gian ngắn. Nếu nông dân hạn chế bán ra tại vùng giá thấp, nguồn cung thực tế ra thị trường có thể chậm lại và tạo lực cân bằng.

Trong ngắn hạn, vùng 88.000–89.000 đồng/kg sẽ là mốc cần theo dõi. Với Robusta, khả năng lấy lại vùng 3.200 USD/tấn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý thị trường trong nước.