Giá cà phê hôm nay 28/10: Diễn biến trái chiều, robusta hồi phục

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đảo chiều tăng 46 USD/tấn (+1,44%) lên 3.240 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 19 USD/tấn (+0,59%) lên 3.220 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 17 USD/tấn (+0,53%) lên 3.205 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 17-22 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound (-2,39%) xuống 293,75 US cent/2; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 4,1 US cent/pound (-1,44%) xuống 281,1 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,55 US cent/pound (-1,26%) xuống 277,1 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,2-3,35 US cent/pound.

Giá cà phê arabica tiếp tục giảm trong phiên thứ Ba sau đợt đi xuống hôm thứ Hai khi đồng nội tệ real Brazil giảm gần 9% trong phiên đầu tuần, dấy lên lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ tăng cường bán ra.

Đồng nội tệ Brazil giảm mạnh hôm thứ Hai sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva gây bất ngờ cho thị trường với chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống cuối tuần qua. Đồng real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều USD hơn từ doanh thu xuất khẩu.

Reuters dẫn nhận định của một chuyên gia tư vấn độc lập cho biết, mọi chuyện hoàn toàn do đồng nội tệ real. Chi phí sản xuất tại Brazil hiện giảm nếu tính bằng USD.

Giá arabica còn chịu sức ép sau khi Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba rằng gần 10.000 bao cà phê đã được đưa đến các kho của ICE vào thứ Hai để kiểm định phân hạng, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Sau khi được kiểm định, một phần số cà phê này sẽ được bổ sung vào lượng tồn kho được chứng nhận. Trong khi chờ kết quả kiểm định, tồn kho arabica ICE tiếp tục giảm thêm 788 bao trong phiên thứ Ba, xuống mức thấp nhất trong 1,5 tháng, còn 224.822 bao. Con số này đang tiến gần mức đáy trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9.

Trong khi đó, dù chịu áp lực khi vụ thu hoạch đang bắt đầu tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, song giá cà phê robusta chốt phiên thứ Ba tăng khi lượng tồn kho robusta ICE ngừng tăng trong tuần này.

Tồn kho robusta ICE đã tăng mạnh trong sáu tuần qua, lên mức cao nhất trong 13 tháng là 6.612 lô vào thứ Sáu tuần trước, trước khi giảm nhẹ xuống còn 2.607 lô trong cả phiên thứ Hai và thứ Ba.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia hôm thứ Hai cho biết, khu vực Minas Gerais của Brazil, vùng trồng cà phê arabica chủ lực của nước này, ghi nhận lượng mưa 29,6 mm trong tuần kết thúc ngày 25/10, tương đương 82% mức trung bình lịch sử.