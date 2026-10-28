Giá cà phê hôm nay 28.10.2026: Robusta và Arabica cùng chịu áp lực

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Bảng tham chiếu cà phê trong nước

Đơn vị: đồng/kg. Biến động thuộc ngày 27.10 so với ngày 26.10.2026.

Lâm Đồng có mức thấp nhất trong bảng, thấp hơn Đắk Nông 700 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở 88.800 đồng/kg.

Bình quân số học của bốn mức giá là 88.725 đồng/kg. Trong khi đó, chỉ số “trung bình” do hệ thống nguồn công bố là 88.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg theo cách tính riêng kết hợp dữ liệu sàn và khảo sát thu mua. Hai chỉ tiêu này không được sử dụng thay thế cho nhau.

Giá kỳ hạn: Tham chiếu phiên 26.10

Trong các hợp đồng được theo dõi, Arabica giảm mạnh hơn Robusta về tỷ lệ phần trăm. Các mức điều chỉnh trên thuộc phiên 26.10, không phải biến động đã xác nhận của phiên 27.10 hoặc ngày xuất bản 28.10.

Bảng giá tham khảo quốc tế sử dụng mức công bố gần nhất đã xác minh của phiên 26.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:05 ngày 27.10.2026 chưa có bảng giá mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm chứng về kỳ hạn và thời điểm.

Triển vọng ngày 28.10: Nguồn cung và tỷ giá cùng tác động

Đồng real Brazil suy yếu là một yếu tố có thể khuyến khích hoạt động bán hàng và phòng hộ của bên xuất khẩu. Cùng lúc, thị trường Robusta theo dõi lượng hàng từ vụ thu hoạch Việt Nam.

Nếu giá kỳ hạn tiếp tục yếu và lượng hàng chào bán tăng, giá thu mua trong nước có thể còn chịu sức ép. Tuy nhiên, tốc độ bán của nhà vườn và nhu cầu bổ sung hàng của doanh nghiệp có thể làm mức điều chỉnh giữa các vùng khác nhau.

Vì phiên quốc tế tối 27.10 chưa kết thúc tại thời điểm chốt bài, chưa đủ căn cứ khẳng định cà phê trong nước sẽ giảm tiếp đồng loạt trong ngày 28.10.