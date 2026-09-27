Giá cà phê hôm nay 27.9 lên 93.700 đồng/kg, Robusta tăng hơn 2%

Sau phiên giảm trước đó, thị trường cà phê trong nước đảo chiều tăng khá rõ. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước ngày 27.9.2026

Mặt bằng giá hiện dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg. So với ngày trước đó, mức tăng phổ biến đạt 1.100 đồng/kg, cho thấy thị trường lấy lại đáng kể phần giá đã mất.

Robusta và Arabica thế giới đồng loạt bật tăng

Ở phiên cập nhật gần nhất ngày 26.9.2026, Robusta London tăng mạnh trên toàn bộ các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 11.2026 tăng 77 USD/tấn, tương đương 2,34%, lên 3.367 USD/tấn.

Arabica New York cũng đi lên trên toàn bộ đường giá. Kỳ hạn tháng 12.2026 tăng 3,25 US cent/lb, tương đương 1,18%, đạt 278,60 US cent/lb.

Thị trường lấy lại đà phục hồi

Việc giá trong nước tăng mạnh cùng thời điểm hai sàn quốc tế chuyển xanh tạo tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn biến động giảm. Mức cao nhất đã trở lại 93.800 đồng/kg, dù vẫn còn cách khá xa mốc tâm lý 100.000 đồng/kg.

Do ngày 27.9.2026 rơi vào cuối tuần, thị trường thế giới chưa có phiên mới. Diễn biến đầu tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng để xác định nhịp phục hồi có được duy trì hay không.