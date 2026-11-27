Sau đợt giảm ngày 26.11, Đắk Nông là vùng duy nhất trong bảng còn ở mốc 70.000 đồng/kg. Tín hiệu từ London tích cực hơn vào buổi tối, nhưng lượng hàng đưa ra trong vụ thu hoạch vẫn là yếu tố chi phối giá tại đại lý. Bài được chuẩn bị tối 26.11.2026 cho ngày 27.11.2026.

Hình minh họa

Cà phê Tây Nguyên: Chênh 800 đồng/kg giữa hai đầu bảng

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 26.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 26.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 27.11.2026.

Lâm Đồng ở cuối bảng với 69.200 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 800 đồng/kg. Mức 69.800 đồng/kg là bình quân do bảng giá công bố, không phải trung bình cộng do bài tính từ bốn dòng địa phương.

London tăng trong phiên, New York nghỉ giao dịch

Robusta London lúc 20:00 ngày 26.11.2026, giờ Việt Nam: phiên đang giao dịch. Mức thay đổi so với giá phiên trước của cùng hợp đồng.

Arabica New York: số liệu phiên 25.11 theo ngày giao dịch tại Mỹ, được ghi nhận lúc 01:34 ngày 26.11 theo giờ Việt Nam. Thị trường Coffee C nghỉ Lễ Tạ ơn ngày 26.11, nên không có phiên mới để so sánh cùng buổi tối với London.

Dự báo ngày 27.11: Đà hồi London cần được giữ đến cuối phiên

Hợp đồng Robusta tháng 1.2027 trở lại trên 2.800 USD/tấn trong phiên tối 26.11. Nếu mức tăng được giữ đến cuối phiên và đại lý tăng mua, giá cà phê nhân xô ngày 27.11 có thể bớt áp lực. Đây là tín hiệu trực tiếp hơn cho thị trường Robusta nội địa so với mức tăng của Arabica ở phiên trước.

Tuy nhiên, Tây Nguyên đang vào cao điểm thu hoạch. Nếu lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng nhanh hơn nhu cầu thu mua, giá nội địa có thể hồi chậm hơn London. Mốc 70.000 đồng/kg là điểm quan sát khi bảng giá mới xuất hiện; hiện chưa đủ cơ sở khẳng định các vùng sẽ đồng loạt trở lại trên mốc này.