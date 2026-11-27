Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 đảo chiều tăng 59 USD/tấn (+2,11%) lên 2.857 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 03/2027 tăng 65 USD/tấn (+2,35%) lên 2.832 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 05/2027 giá tăng 68 USD/tấn (+2,47%) lên 2.816 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều tăng 68 USD/tấn.

Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch trong ngày thứ Năm nhân dịp lễ Tạ ơn nên giá arabica không biến động.

Giá robusta đã giảm 13 phiên liên tiếp và liên tục lập đáy mới trong 3 năm qua trong khi arabica phục hồi từ mức thấp nhất trong 5,25 tháng và tăng trở lại trong phiên ngày thứ Tư khi xuất hiện hoạt động mua bù các vị thế bán khống, chủ yếu nhờ dự báo mưa lớn trong 10 ngày tới tại bang Minas Gerais, vùng trồng arabica lớn nhất Brazil, có thể gây ngập các trang trại cà phê và làm hư hại mùa vụ.

Tuy giá robusta hồi phục, song những lo ngại về nguồn cung được xoa dịu vẫn yếu tố gây sức ép lên giá cà phê.

Reuters dẫn nhận định của chuyên gia phân tích cà phê Leonardo Rossetti từ StoneX cho biết, triển vọng vẫn rất tích cực đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê robusta của Việt Nam niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với niên vụ trước.

Thông tin xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng cũng là yếu tố gây áp lực cho giá robusta khi Việt Nam là nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới. Cục Thống kê Quốc gia Việt Nam hôm thứ Ba tuần trước cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 10 tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, lên 114.000 tấn. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê tăng 18,8%, đạt 1,57 triệu tấn.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2025 tăng 17,5% so với năm trước, lên 1,58 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/26 được dự báo tăng 6% so với cùng kỳ, lên 1,76 triệu tấn, mức cao nhất trong 4 năm, tương đương 29,4 triệu bao.

Tồn kho robusta được ICE chứng nhận đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29/10, nhưng gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, còn 5.771 lô vào thứ Ba 24/11.