Giá cà phê hôm nay 27/11/2026: Tăng trở lại, mỗi tấn cà phê vẫn mất giá tới 3,5 triệu đồng sau 7 ngày

Giá cà phê hôm nay 27/11/2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi sau một tuần liên tục chịu áp lực giảm giá. Từ mặt bằng 73.200–74.000 đồng/kg ngày 20/11, giá thu mua tại Tây Nguyên trải qua 5 phiên giảm liên tiếp trước khi tăng trở lại trong lần cập nhật sáng nay.

Với mức điều chỉnh tăng từ 500–700 đồng/kg, giá cà phê Robusta nhân xô hiện dao động trong khoảng 69.800–70.500 đồng/kg. Dù vậy, so với 7 ngày trước, giá trị mỗi tấn cà phê vẫn thấp hơn từ 3,4–3,5 triệu đồng.

Sau khi đánh mất ngưỡng 70.000 đồng/kg trong phiên trước, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay đã lấy lại mốc này, tăng 700 đồng/kg lên 70.400 đồng/kg.

Đà phục hồi tương tự cũng xuất hiện tại Gia Lai, nơi các đại lý hiện thu mua cà phê với giá 70.400 đồng/kg, cao hơn 700 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Mặc dù có mức tăng thấp nhất trong nhóm khảo sát, chỉ 500 đồng/kg, khu vực Đắk Nông cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu thị trường với giá thu mua đạt 70.500 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng (khu vực cũ), giá cà phê được điều chỉnh tăng 600 đồng/kg, lên 69.800 đồng/kg. Đây là vùng thu mua duy nhất chưa lấy lại được ngưỡng 70.000 đồng/kg, thấp hơn 200 đồng/kg so với mốc này.

Đơn vị tính: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Theo bảng giá cập nhật lúc 10h37 ngày 27/11/2026.

Giá cà phê sau 7 ngày: Bán 10 tấn, giá trị sản lượng thấp hơn tới 35 triệu đồng

Mặc dù thị trường xuất hiện nhịp phục hồi trong sáng nay, mức tăng từ 500–700 đồng/kg vẫn chưa đủ bù đắp đà giảm trong những phiên trước đó.

Cụ thể, ngày 20/11, mỗi tấn cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai có giá trị khoảng 73,8 triệu đồng. Với mức thu mua hiện tại, giá trị một tấn chỉ còn 70,4 triệu đồng, chênh lệch 3,4 triệu đồng sau 7 ngày.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, mức chênh lệch còn lớn hơn khi giá cà phê giảm từ 74.000 đồng/kg xuống 70.500 đồng/kg, tương ứng mỗi tấn mất giá 3,5 triệu đồng.

Nếu tính trên sản lượng 10 tấn cà phê nhân xô, giá trị thu mua tại khu vực này đã giảm từ 740 triệu đồng xuống còn 705 triệu đồng chỉ trong một tuần.

Tính chung bốn vùng thu mua, giá cà phê bình quân hiện đạt 70.275 đồng/kg, phục hồi từ mức 69.650 đồng/kg của phiên trước nhưng vẫn thấp hơn 3.425 đồng/kg so với ngày 20/11.

Đợt tăng giá hôm nay giúp giá trị mỗi tấn cà phê cải thiện thêm từ 500.000–700.000 đồng. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm cách đây một tuần, trong bối cảnh Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Giá cà phê rang xay hôm nay 27/11/2026: Đồng loạt tăng 700 đồng/kg

Cùng chiều với thị trường nguyên liệu, giá cà phê rang xay hôm nay cũng ghi nhận sự phục hồi. Sáu dòng sản phẩm được khảo sát đồng loạt tăng 700 đồng/kg, đưa khoảng giá tham khảo lên 147.400–283.700 đồng/kg.

Trong nhóm sản phẩm dành cho các quán cà phê phổ thông, Robusta S18 Clean tiếp tục có mức giá thấp nhất, hiện đạt 147.400 đồng/kg.

Cao hơn 17.400 đồng/kg so với dòng Robusta S18 Clean, cà phê Culi S18 Clean hiện có giá tham khảo 164.800 đồng/kg.

Trong khi đó, Robusta chất lượng cao (CLC) được điều chỉnh lên 166.700 đồng/kg, cao hơn 1.900 đồng/kg so với cà phê Culi S18 Clean.

Ở phân khúc trên 200.000 đồng/kg, Robusta Honey hiện có giá 214.000 đồng/kg, chỉ thấp hơn 1.100 đồng/kg so với dòng Arabica Clean đang được niêm yết ở mức 215.100 đồng/kg.

Dẫn đầu bảng giá cà phê rang xay hôm nay vẫn là Arabica chất lượng cao (CLC) với mức 283.700 đồng/kg, cao hơn 136.300 đồng/kg so với Robusta S18 Clean.

Bảng giá mang tính tham khảo dành cho quán cà phê, cơ sở rang xay và đại lý phân phối, không phải báo giá giao dịch cố định.

Giá cà phê thế giới hôm nay 27/11/2026: Robusta lấy lại mốc 2.800 USD/tấn

Thị trường cà phê thế giới ghi nhận diễn biến tích cực tại London khi giá Robusta đồng loạt phục hồi ở tất cả các kỳ hạn khảo sát. Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York chưa có biến động mới do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn ngày 26/11.

Giá cà phê Robusta trên sàn London

Theo bảng giá cập nhật lúc 10h37 ngày 27/11/2026, giá cà phê Robusta trên sàn London dao động từ 2.801–2.857 USD/tấn, tăng từ 59–68 USD/tấn tùy kỳ hạn.

Đáng chú ý, toàn bộ năm kỳ hạn được khảo sát đều lấy lại ngưỡng 2.800 USD/tấn sau đợt giảm trước đó.

Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 59 USD/tấn, tương đương 2,11%, lên mức 2.857 USD/tấn.

Giá Robusta giao tháng 3/2027 cũng phục hồi 65 USD/tấn, đạt 2.832 USD/tấn, tương ứng mức tăng khoảng 2,35%.

Ở các kỳ hạn xa hơn, hợp đồng giao tháng 5/2027, tháng 7/2027 và tháng 9/2027 cùng tăng 68 USD/tấn, lần lượt đạt 2.816 USD/tấn, 2.807 USD/tấn và 2.801 USD/tấn.

Đà phục hồi của Robusta diễn ra trong bối cảnh thị trường quan tâm đến khả năng người trồng cà phê tại Việt Nam hạn chế bán ra khi giá thu mua xuống thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York

Khác với diễn biến tại London, giá cà phê Arabica trên sàn New York chưa ghi nhận điều chỉnh mới do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Giá Arabica giao tháng 12/2026 hiện giữ ở mức 275,65 cent/pound, cao nhất trong các kỳ hạn khảo sát.

Hợp đồng đại diện giao tháng 3/2027 duy trì mức 270 cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 đứng ở ngưỡng 263,10 cent/pound.

Đối với các kỳ hạn xa hơn, giá Arabica giao tháng 7/2027 và tháng 9/2027 lần lượt giữ ở mức 257,70 cent/pound và 253,20 cent/pound.

Dữ liệu giá cà phê thế giới theo bảng cập nhật lúc 10h37 ngày 27/11/2026.

Nhận định thị trường cà phê: Liệu đà phục hồi có được duy trì?

Việc giá Robusta trên sàn London lấy lại ngưỡng 2.800 USD/tấn cùng với sự phục hồi của giá thu mua tại Tây Nguyên là những tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, thị trường cà phê vẫn đối mặt với sức ép nguồn cung khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ 2026–2027. Lượng cà phê đưa ra thị trường trong những tuần tới có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của giá thu mua.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng giá quanh 70.000 đồng/kg có thể khiến một bộ phận người trồng cân nhắc thời điểm bán hàng, qua đó làm chậm tốc độ đưa nguồn cung mới ra thị trường.

Sau khi giá trị mỗi tấn cà phê giảm tới 3,5 triệu đồng trong vòng một tuần, mức tăng hôm nay mới chỉ bù đắp một phần đà giảm trước đó.

Khả năng duy trì ngưỡng 70.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, diễn biến giá Robusta trên sàn London và sức mua của các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ là những yếu tố đáng theo dõi trong các phiên tiếp theo.