Giá cà phê hôm nay 27/10/2026: Tây Nguyên giảm tới 700 đồng/kg, giá rang xay vẫn tăng

Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép khi hai sàn giao dịch quốc tế đồng loạt giảm. Tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê nhân đã xuống dưới 90.000 đồng/kg, với mức thấp nhất 88.300 đồng/kg. Đáng chú ý, diễn biến này chưa xuất hiện trong bảng giá cà phê rang xay tham khảo cập nhật ngày 26/10, khi cả 6 dòng sản phẩm đều tăng giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay 27/10/2026: Giảm tới 700 đồng/kg

Thị trường cà phê Tây Nguyên ngày 27/10 tiếp tục giảm tại toàn bộ 4 vùng khảo sát, với mức điều chỉnh từ 500–700 đồng/kg. Giá thu mua hiện dao động 88.300–89.000 đồng/kg, chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 700 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Lắk, giá cà phê giảm 700 đồng/kg, xuống còn 88.800 đồng/kg. Đây cũng là mức giá đang được ghi nhận tại vùng trồng cà phê Gia Lai, sau khi địa bàn này có mức giảm tương tự so với lần cập nhật trước.

Ở Lâm Đồng, giá cà phê tại khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập giảm 700 đồng/kg, còn 88.300 đồng/kg. Đây là mức thu mua thấp nhất trong số các vùng được khảo sát.

Riêng khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống 89.000 đồng/kg. Dù tiếp tục đi xuống, địa bàn này vẫn giữ mức thu mua cao nhất trong bảng giá cập nhật ngày 27/10.

So với mức giá trước điều chỉnh, cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng mất 700 đồng/kg, còn khu vực Đắk Nông cũ có mức giảm nhẹ hơn. Việc giá thu mua ở tất cả các vùng khảo sát đều đi xuống diễn ra cùng chiều với biến động của Robusta trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê rang xay hôm nay 27/10/2026: Đồng loạt giảm tới 2.000 đồng/kg

Trái với đà tăng ở lần cập nhật trước, giá cà phê rang xay hôm nay đang đồng loạt giảm từ 1.800–2.000 đồng/kg. Bốn dòng sản phẩm được khảo sát hiện có giá từ 160.400–225.200 đồng/kg, trong đó Robusta S18 Clean giảm mạnh nhất.

Cụ thể, Robusta S18 Clean giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 160.400 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong nhóm sản phẩm được cập nhật, phù hợp làm nguyên liệu cho các quán cà phê phổ thông.

Robusta chất lượng cao CLC giảm 1.800 đồng/kg, còn 172.400 đồng/kg. Cà phê Culi S18 Clean cũng giảm 1.800 đồng/kg, xuống 170.800 đồng/kg, thấp hơn dòng Robusta chất lượng cao CLC 1.600 đồng/kg.

Ở phân khúc giá cao hơn, Robusta Honey giảm 1.800 đồng/kg, còn 225.200 đồng/kg. Dù đi xuống, sản phẩm này vẫn có giá cao nhất trong bốn dòng được khảo sát, cao hơn Robusta S18 Clean 64.800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới ngày 27/10/2026: Robusta và Arabica cùng giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tại London tiếp tục suy yếu trong bảng cập nhật ngày 27/10. Các hợp đồng kỳ hạn được theo dõi đều giảm, với mức điều chỉnh từ 34–46 USD/tấn.

Cụ thể, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 còn 3.194 USD/tấn, giảm 34 USD/tấn, tương đương 1,05%. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 41 USD/tấn, xuống 3.201 USD/tấn.

Áp lực giảm còn xuất hiện ở các kỳ hạn xa hơn. Robusta giao tháng 3/2027 giảm 41 USD/tấn, còn 3.188 USD/tấn; kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 42 USD/tấn, xuống 3.177 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2027 giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối trong nhóm khảo sát, mất 46 USD/tấn, còn 3.158 USD/tấn.

Tại sàn New York, cà phê Arabica cũng đồng loạt đi xuống. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 6,50 cent/pound, tương đương 2,11%, xuống còn 300,95 cent/pound.

Hợp đồng Arabica tháng 3/2027 giảm 8,20 cent/pound, còn 285,20 cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 lùi 8,35 cent/pound, xuống 280,65 cent/pound.

Đối với các hợp đồng xa hơn, Arabica tháng 7/2027 giảm 8,40 cent/pound, còn 277,50 cent/pound; kỳ hạn tháng 9/2027 giảm 8,30 cent/pound, xuống 274,60 cent/pound.

Xét theo tỷ lệ phần trăm, Arabica giảm mạnh hơn Robusta trong bảng giá mới nhất. Các kỳ hạn Arabica mất từ 2,11–2,94%, còn Robusta giảm từ 1,05–1,44%.

Diễn biến cùng chiều của hai mặt hàng tạo thêm sức ép đối với thị trường cà phê nhân. Tuy nhiên, giá thu mua trong nước còn phụ thuộc vào nguồn cung thực tế, chất lượng nguyên liệu, nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp và từng khu vực giao dịch.

Thị trường cà phê chịu sức ép, giá rang xay chưa đi cùng chiều

Thị trường cà phê hôm nay phản ánh sự suy yếu đồng thời của cà phê nhân trong nước và các hợp đồng kỳ hạn quốc tế. Tại Tây Nguyên, toàn bộ vùng khảo sát đều giảm giá, đưa mặt bằng thu mua xuống 88.300–89.000 đồng/kg.

Đối với các doanh nghiệp thu mua và cơ sở chế biến, diễn biến của Robusta tại London là một trong những yếu tố cần theo dõi sát, bên cạnh lượng hàng thực tế đưa ra thị trường và nhu cầu giao dịch. Giá kỳ hạn quốc tế giảm có thể tạo sức ép lên giá thu mua, nhưng không quyết định toàn bộ mức giá tại từng địa phương.

Ở khâu rang xay, bảng tham khảo gần nhất lại duy trì xu hướng tăng. Robusta S18 Clean tăng tới 1.500 đồng/kg, cao hơn mức điều chỉnh của những sản phẩm còn lại. Arabica chất lượng cao CLC tiếp tục dẫn đầu nhóm khảo sát với mức 287.100 đồng/kg.

Sự khác biệt này cho thấy cần phân biệt rõ giá cà phê nhân tại vùng nguyên liệu với giá sản phẩm đã qua chế biến. Ngoài biến động của nguyên liệu đầu vào, giá rang xay còn chịu tác động từ chi phí sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm và chính sách giá của từng đơn vị cung cấp.

Trong những phiên tiếp theo, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến Robusta, Arabica thế giới và sức mua tại các vùng nguyên liệu. Riêng với cà phê rang xay, cần có bảng cập nhật mới hơn để xác định liệu xu hướng tăng giá ngày 26/10 có tiếp diễn hay không.