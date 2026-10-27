Giá cà phê hôm nay 27.10.2026: Robusta chịu sức ép nguồn cung

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Bảng cà phê nội địa tham chiếu ngày 26.10

Đơn vị: đồng/kg. Biến động tính từ hai bảng khảo sát ngày 26.10 và 25.10.2026.

Lâm Đồng thấp hơn ba vùng còn lại 500 đồng/kg. Bình quân số học của bốn mức giá là 89.375 đồng/kg; đây là phép tính trên bảng địa phương, không phải chỉ số giá bình quân do một hệ thống dữ liệu riêng công bố.

Hai bảng ngày 25.10 và 26.10 có cùng mức giá tại bốn vùng. Những mức giảm được nêu trong các bản tin trước đó không được gán thành biến động mới của ngày 27.10.

Giá kỳ hạn: Tham chiếu phiên đóng cửa 23.10

Hai hợp đồng sử dụng đơn vị khác nhau và được trình bày riêng. Đây là mức đóng cửa ngày 23.10, không phải giá đóng cửa ngày 26.10 hoặc giá của phiên ngày 27.10.

Tại thời điểm chốt bài tối 26.10, chưa xác minh được báo giá đang giao dịch đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỳ hạn, thời gian và trạng thái phiên. Vì vậy, bài giữ bảng tham chiếu đã kiểm chứng thay vì ghép giá của hợp đồng cũ hoặc gán ngày mới cho số liệu trước đó.

Triển vọng ngày 27.10: Cân nhắc áp lực vụ mới

Thông tin cung cầu gần đây cho thấy Robusta tiếp tục đối mặt với nguồn hàng từ Brazil và kỳ vọng nguồn cung Việt Nam tăng khi vụ thu hoạch tiến triển. Với Arabica, tồn kho thấp lại là yếu tố hỗ trợ riêng, khiến diễn biến hai dòng cà phê có thể khác nhau.

Đối với thị trường trong nước, nếu lượng hàng vụ mới ra thị trường tăng nhanh hơn nhu cầu mua, giá sẽ chịu sức ép. Nếu nông dân bán chậm và doanh nghiệp cần bổ sung hàng, mặt bằng thu mua có thể được hỗ trợ.

Dự báo ngày 27.10 còn phụ thuộc diễn biến kỳ hạn sau thời điểm chốt bài và giao dịch thực tế tại các vùng. Chưa đủ cơ sở để khẳng định giá sẽ tăng hoặc giảm đồng loạt.