Giá cà phê hôm nay 27/10/2026: Đi ngang dưới mốc 90.000 đồng/kg

Sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước tạm thời chững lại. Mặt bằng thu mua vẫn nằm dưới mốc 90.000 đồng/kg, trong khi thị trường bước sâu hơn vào vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 26/10/2026: Giảm sâu, thị trường chờ tín hiệu đầu tuần

Giá cà phê hôm nay 26/10/2026 tại Tây Nguyên giảm mạnh, còn 89.000 - 89.500 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cũng khép tuần trong sắc đỏ.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên ngày 27/10 không thay đổi so với ngày trước, dao động từ 89.000–89.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục được thu mua ở 89.500 đồng/kg. Gia Lai cũng giữ mức 89.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 89.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá cà phê duy trì ở 89.500 đồng/kg.

Mức bình quân tham khảo tiếp tục ở khoảng 89.500 đồng/kg. Việc giá tạm dừng giảm phần nào giúp thị trường ổn định hơn sau chuỗi phiên mất giá khá nhanh cuối tháng 10.

Robusta vẫn quanh vùng 3.200 USD/tấn

Theo mức đóng cửa quốc tế gần nhất, Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 ở 3.228 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.242 USD/tấn, còn tháng 3/2027 ở mức 3.229 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 được tham chiếu ở mức 307,45 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 ở 293,40 US cent/lb và tháng 5/2027 đạt 289 US cent/lb.

Sau chuỗi phiên giảm, diễn biến đầu tuần của hai sàn quốc tế sẽ được thị trường theo dõi sát để xác định liệu áp lực bán đã dịu lại hay chưa.

Thị trường chờ phản ứng quanh mốc 89.000 đồng/kg

Việc giá trong nước tạm đi ngang diễn ra khi vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang dần tăng tốc. Nguồn cà phê mới dự kiến được đưa ra thị trường nhiều hơn trong những tuần tới, tạo sức ép nhất định lên giá.

Tuy nhiên, sau khi giảm khá nhanh từ vùng trên 94.000 đồng/kg xuống dưới 90.000 đồng/kg, tâm lý hạn chế bán ra ở mức giá thấp có thể giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng.

Trong ngắn hạn, vùng 89.000–90.000 đồng/kg sẽ là mốc quan trọng. Diễn biến Robusta London, lượng cà phê vụ mới thực tế được bán ra và nhu cầu mua của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của giá.