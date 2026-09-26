Giá cà phê hôm nay 26/9: Đi lên, arabica cao nhất 1 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 77 USD/tấn (+2,34%) lên 3.367 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 70 USD/tấn (+2,14%) lên 3.342 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 61 USD/tấn (+1,87%) lên 3.221 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 56-57 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 3,25 US cent/pound (+1,18%) lên 278,6 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 3,55 US cent/pound (+1,33%) lên 271,25 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 3,75 US cent/pound (+1,41%) lên 268,9 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 2,45-3,6 US cent/pound.

Giá cà phê chịu sức ép trong bốn tuần qua và chạm mức thấp nhất trong ba tháng vào thứ Tư do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ đạt mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi thị trường chuyển sang trạng thái dư cung.

Cơ quan dự báo sản lượng quốc gia Conab đã nâng dự báo sản lượng cà phê năm 2026 của Brazil, nước sản xuất lớn nhất, lên 67,6 triệu bao loại 60kg từ mức 66,7 triệu bao trong dự báo trước đó, chủ yếu nhờ năng suất arabica cao hơn bù đắp sự sụt giảm sản lượng robusta.

Reuters dẫn thông tin từ Cardiff Coffee Trading cho biết, vẫn còn những bất định xung quanh tác động của một hiện tượng El Niño siêu mạnh đối với quá trình phát triển hạt tại Brazil, cũng như về tình trạng khô hạn mà hiện tượng này thường mang đến cho Indonesia. Tuy vậy, các điều kiện hiện nay vẫn thuận lợi.

Theo một nhà kinh doanh tại Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất, nguồn cung dồi dào từ Brazil và xuất khẩu từ Việt Nam tăng đều đang gây sức ép lên giá robusta.

Liên quan đến thị trường cà phê nội địa Brazil - thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ ba thế giới, sau Liên minh châu Âu và Mỹ.

Tiêu thụ cà phê tại Brazil đã tăng trong tám tháng đầu năm, theo số liệu do Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (Abic) công bố hôm thứ Ba, ngày 22/9. Mức tăng đạt 2,29%, lên tổng cộng 13,69 triệu bao loại 60 kg. Trong cùng kỳ năm ngoái, tiêu thụ đã giảm 5,4% do giá cà phê nhân tăng mạnh.

Trong bốn tháng gần nhất (tháng 5-tháng 8), tiêu thụ đạt khoảng 7 triệu bao, tăng 4,65%.

Dựa trên xu hướng hiện tại, Chủ tịch ABIC Pavel Cardoso kỳ vọng mức tiêu thụ bình quân sẽ tăng hơn 2,5% trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 11 đến tháng 10, sau khi giảm 2,3% trong chu kỳ trước đó - mức giảm đầu tiên kể từ năm 2022.

Xu hướng trong những tháng tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chi phí cà phê nhân, yếu tố được phản ánh trực tiếp vào giá bán lẻ.

Vụ mùa dồi dào của Brazil trong năm nay đã góp phần kéo giá cà phê kỳ hạn giảm trong những tuần gần đây, nhưng tác động toàn cầu của hiện tượng El Niño từ nay đến năm tới có thể khiến giá hàng hóa tăng trở lại, buộc các nhà rang xay Brazil một lần nữa phải chuyển chi phí cao hơn vào giá bán cho người tiêu dùng.

Những vấn đề liên quan đến khí hậu trong những năm gần đây đã buộc ngành cà phê phải hoạt động với lượng tồn kho khả dụng cực kỳ thấp, chỉ đủ cho 4-7 tuần, so với 12 tuần cách đây 5 năm.