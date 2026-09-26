Giá cà phê hôm nay 26.9.2026 quay đầu giảm, cao nhất còn 92.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26.9.2026 giảm 200 - 300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân xuống 92.600 đồng/kg. Giá Robusta và Arabica thế giới cũng giảm nhẹ ở phiên gần nhất.

Hình minh họa

Sau nhịp phục hồi trước đó, thị trường cà phê trong nước quay đầu điều chỉnh. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất 92.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất ở 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 26.9.2026

Mặt bằng giá hiện dao động từ 92.000 - 92.700 đồng/kg, chênh lệch 700 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm

Phiên 25.9.2026 ghi nhận sắc đỏ trở lại trên cả hai sàn. Robusta London giảm ở toàn bộ các kỳ hạn chính, trong đó hợp đồng tháng 11.2026 mất 27 USD/tấn, xuống 3.290 USD/tấn.

Arabica New York cũng giảm nhẹ. Kỳ hạn tháng 12.2026 lùi 0,55 US cent/lb, còn 275,35 US cent/lb; các kỳ hạn xa giảm từ 0,15 - 0,26%.

Thị trường lại chịu sức ép

Mức giảm mới khiến giá bình quân trong nước lùi về 92.600 đồng/kg, trong khi vùng giá cao nhất vẫn thấp hơn mốc tâm lý 100.000 đồng/kg khoảng 7.300 đồng/kg.

Việc Robusta và Arabica cùng giảm trở lại khiến tâm lý thị trường thận trọng hơn. Diễn biến sàn London, tỷ giá, nhu cầu mua hàng xuất khẩu và lượng hàng đưa ra bán sẽ tiếp tục quyết định hướng đi trong những phiên tới.