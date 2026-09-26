Giá cà phê hôm nay 26/9/2026: Giảm nhẹ, cao nhất 92.700 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh sau phiên phục hồi trước đó. Mức tham chiếu bình quân khoảng 92.600 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất với 92.700 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 92.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Lâm Đồng xuống 92.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 25/9: Cà phê Tây Nguyên đồng loạt đi lên

Giá cà phê hôm nay 25/9/2026 tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg, lên 92.200 - 93.000 đồng/kg. Robusta London và Arabica New York cũng phục hồi.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Như vậy, giá cà phê trong nước vẫn chưa lấy lại mốc 93.000 đồng/kg. Biên độ giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện khoảng 700 đồng/kg.

Thị trường thế giới tiếp tục giằng co

Ở mốc tham chiếu gần nhất, Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 3.290 USD/tấn, giảm 27 USD, tương đương 0,81%. Kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.272 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 275,35 cent/lb, giảm nhẹ 0,55 cent. Tuy nhiên, diễn biến cập nhật sau đó cho thấy Arabica có thời điểm phục hồi, trong khi Robusta biến động khá hẹp.

Thị trường cà phê vì vậy vẫn trong trạng thái giằng co. Giá trong nước đang chịu tác động từ sàn London, đồng thời bước gần hơn tới vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên.

Trong ngắn hạn, vùng 92.000–93.000 đồng/kg tiếp tục là khoảng giá đáng chú ý. Khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến Robusta London, nhu cầu mua của doanh nghiệp và nguồn cung cà phê vụ mới.