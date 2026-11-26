Giá cà phê trong nước tiếp tục đi xuống khi các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng đã xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg, trong khi Robusta London tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch tối 25/11.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 25/11/2026: Trong nước giảm, London tiếp tục đi xuống

Giá cà phê hôm nay 25/11/2026 được tham chiếu ở mức 70.500 - 71.300 đồng/kg tại Tây Nguyên, sau khi giảm 500 - 600 đồng/kg; Robusta London tiếp tục chịu áp lực.

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật ngày 25/11, cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.500–70.300 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết là 70.100 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống 70.000 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tương tự sau khi cùng mất 1.000 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm còn 69.500 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) được thu mua ở mức 70.300 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Đây là mặt bằng thu mua cập nhật gần nhất, được dùng làm giá tham chiếu đầu ngày 26/11 trước khi các đại lý công bố bảng giá mới.

Đà giảm kéo dài đã đưa giá cà phê Tây Nguyên xuống vùng thấp hơn đáng kể so với tháng trước. Việc giá xuống dưới 70.000 đồng/kg tại Lâm Đồng cũng cho thấy sức ép lên thị trường chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Robusta London tiếp tục giảm, Arabica có nhịp hồi

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 ghi nhận mức tham chiếu 2.813 USD/tấn, giảm 41 USD, tương đương 1,44%, trong phiên cập nhật ngày 25/11.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 40 USD xuống 2.788 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 còn 2.778 USD/tấn.

Áp lực bán tiếp tục xuất hiện trong phiên tối 25/11. Đến 21h37, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm thêm 42 USD so với mức tham chiếu 2.813 USD/tấn, xuống 2.771 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 ghi nhận mức tham chiếu 268,55 US cent/lb, giảm 5,80 cent. Hợp đồng tháng 3/2027 ở mức 262,60 US cent/lb, giảm 5,15 cent.

Tuy nhiên, trong phiên tối 25/11, Arabica kỳ hạn tháng 3/2027 đã hồi phục lên 264,90 US cent/lb, tăng 2,30 cent so với mức tham chiếu trước đó.

Như vậy, thị trường cà phê thế giới vẫn có sự phân hóa giữa hai sàn. Robusta tiếp tục giảm, trong khi Arabica xuất hiện nhịp hồi nhẹ ở một số kỳ hạn. Các mức ghi nhận trong phiên tối chưa phải giá đóng cửa chính thức.

Giá cà phê có thể tiếp tục chịu sức ép

Vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm, khiến lượng hàng mới đưa ra thị trường tăng lên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá thu mua trong nước khó phục hồi sau chuỗi giảm kéo dài.

Mặt khác, giá Robusta London đã xuống dưới 2.800 USD/tấn, tạo thêm áp lực lên hoạt động thu mua và xuất khẩu. Diễn biến này khiến người trồng phải cân nhắc kỹ thời điểm bán hàng, nhất là khi giá đã giảm sâu so với những tuần trước.

Dù vậy, mặt bằng giá quanh 70.000 đồng/kg có thể khiến một bộ phận người trồng hạn chế bán ra để chờ giá tốt hơn. Nếu lượng hàng thực tế đưa ra thị trường giảm, áp lực lên giá thu mua có thể dịu bớt.

Trong ngắn hạn, vùng 69.000–70.500 đồng/kg là khoảng giá cần theo dõi. Nếu Robusta tiếp tục suy yếu, giá trong nước có nguy cơ giảm thêm. Ngược lại, một nhịp phục hồi trên sàn London cùng việc lượng hàng bán ra chậm lại có thể giúp thị trường tìm được điểm cân bằng.