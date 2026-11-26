Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm 15 USD/tấn (-0,53%) còn 2.798 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 03/2027 giảm 21 USD/tấn (-0,75%) xuống 2.767 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 05/2027 giá giảm 30 USD/tấn (-1,08%) xuống 2.748 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm 31 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 đảo chiều tăng 7,1 US cent/pound (+2,64%) lên 275,65 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2027 tăng 7,4 US cent/pound (+2,82%) lên 270 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2027 giá tăng 5,7 US cent/pound (+2,21%) lên 263,1 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 4,05-4,9 US cent/pound.

Phiên giao dịch thứ Tư, giá cà phê diễn biến trái chiều khi robusta tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, trong khi arabica phục hồi từ mức thấp nhất trong 5,25 tháng và tăng trở lại trong phiên này khi xuất hiện hoạt động mua bù các vị thế bán khống, chủ yếu nhờ dự báo mưa lớn trong 10 ngày tới tại bang Minas Gerais, vùng trồng arabica lớn nhất Brazil, có thể gây ngập các trang trại cà phê và làm hư hại mùa vụ.

Tuy nhiên, những lo ngại về nguồn cung dịu bớt là yếu tố gây sức ép lên giá cà phê.

Reuters dẫn nhận định của chuyên gia phân tích cà phê Leonardo Rossetti từ StoneX cho biết, triển vọng vẫn rất tích cực đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) ước tính sản lượng vụ mùa của nước này vượt 36 triệu bao, tăng 5% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, Indonesia, nước sản xuất cà phê lớn thứ 3 thế giới, tiếp tục hưởng lợi từ những đợt mưa gần đây.

Tồn kho arabica được ICE chứng nhận tăng lên 283.036 bao vào thứ Tư 25/11, mức cao nhất trong 3,75 tháng. Trong khi đó, tồn kho robusta được ICE chứng nhận đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29/10, nhưng gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, còn 5.771 lô vào thứ Ba 24/11.

Giá cà phê cũng chịu áp lực từ lượng cà phê Brazil được đưa vào các kho của ICE tăng mạnh. Sở Giao dịch ICE cho biết tính đến thứ Sáu tuần trước, có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm, mặc dù con số này đã giảm xuống còn 236.582 bao vào thứ Ba.

Cà phê đã được vận chuyển từ Brazil đến các kho này với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 166.475 bao vào thứ Tư, trong đó arabica chiếm phần lớn lượng cà phê mới được đưa vào.

Nhà môi giới kiêm chuyên gia tư vấn Michael J Nugent cho biết, lượng cà phê Brazil được vận chuyển đi diễn ra khá mạnh mẽ và lượng mưa thuận lợi tại các vùng trồng arabica tiếp tục gây sức ép lên giá, mặc dù mức chênh lệch giá ở các kỳ hạn gần vẫn phản ánh tình trạng nguồn cung sẵn có trong ngắn hạn hạn chế.

Trong một diễn biến khác, Công ty Grupo JB - một nhà phát triển bất động sản Brazil - đã khởi động dự án Vale das Lagoas có nguồn nước phục vụ tưới tiêu, đưa 14.000 ha đất nông nghiệp vào canh tác, chủ yếu trồng cà phê robusta, tại bang Espirito Santo ở phía đông nam nước này, theo thông tin từ truyền thông địa phương.

Theo các nguồn tin, công ty sẽ phân chia đất thành những lô có diện tích từ 24 ha đến 194 ha, nhắm đến các nông hộ muốn mở rộng sản xuất nhưng không còn đất để canh tác.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Bang Espirito Santo là địa phương sản xuất robusta chủ lực, chiếm khoảng 25% tổng sản lượng cà phê của Brazil; phần còn lại là cà phê arabica.