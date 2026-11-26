Giá cà phê nhân xô ở Lâm Đồng đã xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg trong bảng ngày 25.11, còn Đắk Lắk và Gia Lai vừa chạm mốc này. Trên thị trường kỳ hạn, Robusta London tiếp tục chịu sức ép ở thời điểm ghi nhận buổi tối, dù Arabica New York đang nhích lên.

Hình minh họa

Giá cà phê tại Tây Nguyên

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 25.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 21:55 ngày 25.11 chưa có bảng giá mới cho ngày 26.11.

Giá cao nhất và thấp nhất cách nhau 800 đồng/kg. Trung bình cộng của bốn vùng là 69.950 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 24.11. Chỉ số giá niêm yết theo phương pháp kết hợp dữ liệu sàn và khảo sát điểm thu mua là 70.100 đồng/kg, cũng giảm 1.000 đồng/kg. Hai mức bình quân có cách tính khác nhau.

Giá Robusta và Arabica trong phiên tối 25.11

Các mức dưới đây được ghi nhận lúc 21:37 giờ Việt Nam, khi hai sàn còn giao dịch. Biến động tính so với giá phiên trước của từng hợp đồng.

Dự báo giá cà phê ngày 26.11

Giá Robusta London là tín hiệu cần theo dõi sát hơn đối với cà phê nhân xô Tây Nguyên. Vụ thu hoạch tại Việt Nam đang diễn ra; nếu lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường tăng trong lúc hợp đồng Robusta còn chịu áp lực, giá thu mua có thể gặp khó khi phục hồi quanh mốc 70.000 đồng/kg.

Ngược lại, nếu London thu hẹp mức giảm và các đại lý tăng mua, giá nội địa có thể chững lại. Mức tăng của Arabica tại thời điểm ghi nhận chưa đủ để dự báo cà phê trong nước sẽ tăng theo.