Giá cà phê hôm nay 26/11/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 300 đồng/kg, xuống còn 69.200–70.000 đồng/kg. Giá cà phê rang xay cũng giảm nhẹ, trong khi robusta và arabica diễn biến trái chiều trên thị trường thế giới.

Giá cà phê hôm nay 26/11/2026 ghi nhận sau một tuần giảm liên tiếp, mỗi tấn cà phê mất giá hơn 5 triệu đồng

Thị trường cà phê Tây Nguyên tiếp tục nối dài đà giảm khi các vùng nguyên liệu trọng điểm bước vào vụ thu hoạch mới. Chỉ trong vòng một tuần, giá cà phê bình quân đã từ 74.700 đồng/kg ngày 19/11 xuống còn 69.650 đồng/kg vào sáng 26/11/2026, tương đương mức giảm khoảng 6,76%.

Cụ thể, nếu bán 5 tấn cà phê vào ngày 19/11, người trồng có thể thu về khoảng 373,5 triệu đồng. Với cùng lượng cà phê này, giá trị bán ra hiện chỉ còn 348,25 triệu đồng, chênh lệch tới 25,25 triệu đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ hiện là địa bàn duy nhất còn giữ được mốc 70.000 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Trong khi đó, giá thu mua tại vùng trồng cà phê Lâm Đồng trước sáp nhập đã lùi về 69.200 đồng/kg, thấp nhất hôm nay.

Cùng rời khỏi ngưỡng 70.000 đồng/kg, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai hiện được thương lái thu mua ở mức 69.700 đồng/kg. Như vậy, cả hai địa phương đều mất thêm 300 đồng/kg so với phiên trước.

Chênh lệch giá giữa vùng thu mua cao nhất và thấp nhất tại Tây Nguyên vẫn duy trì ở mức 800 đồng/kg. Đáng chú ý, ba trong bốn khu vực khảo sát hiện đã xuống dưới ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Bảng giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 26/11/2026

Đà giảm của giá cà phê trong nước diễn ra khi các vùng nguyên liệu Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn thu hoạch niên vụ 2026–2027. Lượng cà phê vụ mới từng bước được bổ sung ra thị trường, trong khi giá robusta trên sàn London chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Việc mặt bằng thu mua xuống dưới 70.000 đồng/kg tại nhiều khu vực cũng khiến doanh thu trên mỗi tấn cà phê của người trồng giảm thêm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước.

Giá cà phê rang xay hôm nay 26/11/2026 đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Không chỉ cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay hôm nay cũng ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ. Các dòng sản phẩm robusta, arabica và cà phê culi đồng loạt giảm 200 đồng/kg, đưa khoảng giá tham khảo về 146.700–283.000 đồng/kg.

Ở nhóm sản phẩm phổ thông, Robusta S18 Clean hiện có mức giá tham khảo 146.700 đồng/kg, thấp nhất trong các dòng cà phê rang xay được khảo sát. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với các quán cà phê phổ thông.

Cà phê Culi S18 Clean giảm xuống còn 164.100 đồng/kg, trong khi Robusta chất lượng cao CLC được ghi nhận ở mức 166.000 đồng/kg.

Ở phân khúc có giá cao hơn, Robusta Honey hiện đứng ở mức 213.300 đồng/kg. Mức giá này chỉ thấp hơn 1.100 đồng/kg so với Arabica Clean, dòng cà phê có giá tham khảo 214.400 đồng/kg và phù hợp với nhu cầu pha máy, espresso.

Dẫn đầu bảng giá rang xay vẫn là Arabica chất lượng cao CLC, với mức 283.000 đồng/kg, cao hơn 136.300 đồng/kg so với Robusta S18 Clean.

Bảng giá cà phê rang xay hôm nay 26/11/2026

So với mức giảm 300 đồng/kg của cà phê nhân xô, giá rang xay có biên độ điều chỉnh nhỏ hơn. Ngoài chi phí nguyên liệu, giá thành cà phê rang xay còn phụ thuộc vào tỷ lệ hao hụt sau rang, phương pháp sơ chế, chất lượng hạt, chi phí nhân công, nhiên liệu, đóng gói và vận chuyển.

Giá cà phê thế giới hôm nay 26/11/2026: Robusta mất mốc 2.800 USD/tấn

Thị trường cà phê thế giới ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa hai sàn giao dịch lớn. Trong khi robusta tại London tiếp tục giảm ở toàn bộ các kỳ hạn, arabica trên sàn New York đồng loạt phục hồi.

Trên sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 1/2027 giảm thêm 15 USD/tấn, xuống còn 2.798 USD/tấn, chính thức rời khỏi ngưỡng 2.800 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 mất 21 USD/tấn, đưa giá giao dịch về 2.767 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng tháng 5/2027 giảm mạnh hơn với mức điều chỉnh 30 USD/tấn, còn 2.748 USD/tấn.

Hai kỳ hạn giao xa tháng 7 và tháng 9/2027 cùng giảm 31 USD/tấn, lần lượt xuống 2.739 USD/tấn và 2.733 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London

Trái ngược với robusta, giá cà phê arabica trên sàn New York ghi nhận sắc xanh ở tất cả các kỳ hạn giao hàng.

Hợp đồng arabica tháng 12/2026 tăng 7,10 cent/pound, lên 275,65 cent/pound. Đáng chú ý, kỳ hạn đại diện tháng 3/2027 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong các hợp đồng được khảo sát, thêm 7,40 cent/pound để trở lại mốc 270 cent/pound.

Các kỳ hạn tháng 5, tháng 7 và tháng 9/2027 cũng lần lượt tăng lên 263,10 cent/pound, 257,70 cent/pound và 253,20 cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York

Giá cà phê xuống dưới 70.000 đồng/kg, áp lực mùa thu hoạch gia tăng

Diễn biến trái chiều giữa robusta và arabica cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn chưa hình thành xu hướng phục hồi đồng nhất.

Đối với robusta, triển vọng nguồn cung cải thiện tại Việt Nam đang là một trong những yếu tố gây sức ép lên giá kỳ hạn. Các vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên bước vào mùa thu hoạch, khiến thị trường có thêm nguồn hàng sau giai đoạn cuối vụ.

Trong khi đó, nhịp phục hồi của arabica trên sàn New York có thể liên quan đến hoạt động mua bù vị thế bán sau chuỗi giảm giá trước đó, cùng những lo ngại về điều kiện thời tiết tại các vùng sản xuất của Brazil.

Tuy nhiên, đà tăng của arabica chưa đủ tạo lực đỡ cho giá robusta. Việc hợp đồng robusta tháng 1/2027 xuống dưới 2.800 USD/tấn tiếp tục là diễn biến bất lợi đối với thị trường cà phê nhân xô trong nước.

Tại Tây Nguyên, mốc 70.000 đồng/kg đang trở thành ngưỡng giá đáng chú ý khi chỉ còn khu vực Đắk Nông cũ duy trì được mức thu mua này.

Trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch, lượng hàng đưa ra thị trường, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu và khả năng phục hồi của giá robusta trên sàn London.