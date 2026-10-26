Giá cà phê hôm nay 26/10/2026: Giảm sâu, thị trường chờ tín hiệu đầu tuần

Sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước đã mất mốc 90.000 đồng/kg tại phần lớn vùng thu mua. Nhịp giảm mạnh diễn ra đúng thời điểm vụ mới bắt đầu cung cấp thêm hàng ra thị trường, trong khi giá Robusta trên sàn London cũng lùi sâu về vùng 3.200 USD/tấn.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay (25/10): Trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Sáng 25/10, giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt giảm ở cả hai sàn London và New York. Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.400 đồng/kg, dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước xuống dưới 90.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 89.000–89.500 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết tham khảo khoảng 89.500 đồng/kg, giảm mạnh so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk giảm 1.300 đồng/kg, xuống 89.500 đồng/kg. Gia Lai cũng giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg sau khi giảm 1.300 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm 1.200 đồng/kg xuống 89.000 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực khảo sát. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, còn 89.500 đồng/kg.

Đây là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 10. So với mốc trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trước đó, giá thu mua tại Tây Nguyên đã mất khoảng 4.000–5.000 đồng/kg chỉ trong thời gian ngắn.

Robusta và Arabica cùng khép tuần giảm

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 60 USD, tương đương 1,82%, xuống 3.228 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 59 USD còn 3.242 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 xuống 3.229 USD/tấn, giảm 45 USD.

Arabica New York cũng giảm. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 5 US cent/lb, tương đương 1,60%, xuống 307,45 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 4,05 cent còn 293,40 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 289 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng giảm khoảng 1%.

Do thị trường quốc tế nghỉ cuối tuần, đây là mức đóng cửa gần nhất trước khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới.

Vụ mới tiếp tục tạo sức ép lên thị trường

Đà giảm của Robusta diễn ra khi thị trường ngày càng chú ý đến nguồn cung vụ mới từ Việt Nam. Hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên đang mở rộng và lượng cà phê mới có thể tăng nhanh hơn từ cuối tháng 10 sang đầu tháng 11.

Nguồn cung được bổ sung giúp giảm bớt tâm lý khan hiếm từng hỗ trợ giá trong những tháng trước. Cùng lúc, xuất khẩu cà phê Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng mạnh về lượng, cho thấy nguồn hàng đang được đưa ra thị trường tích cực hơn.

Dù vậy, giá hiện đã giảm khá nhanh trong thời gian ngắn. Điều này có thể khiến nông dân hạn chế bán ra nếu mặt bằng thu mua tiếp tục đi xuống, qua đó tạo lực cân bằng nhất định cho thị trường.

Trong những phiên tới, vùng 89.000–90.000 đồng/kg sẽ là mốc đáng chú ý. Diễn biến Robusta London khi mở cửa trở lại, tiến độ thu hoạch ở Tây Nguyên và lượng hàng thực tế được bán ra sẽ quyết định liệu giá có tiếp tục giảm hay xuất hiện nhịp hồi sau chuỗi phiên đi xuống.