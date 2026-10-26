Giá cà phê hôm nay 26.10.2026: Chờ lực mua khi bước vào tuần mới

Cà phê trong nước bước vào tuần mới với khoảng cách giá giữa bốn vùng thu mua chỉ còn 500 đồng/kg trong bộ tham khảo.

Hình minh họa

Bảng nội địa tham khảo ngày 24.10

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 24.10.2026 trên nguồn ưu tiên; tại thời điểm kiểm tra 20:01 ngày 25.10 chưa có bảng giá mới đầy đủ trên nguồn này.

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Biến động là giá ngày 24.10 trừ ngày 23.10.2026.

Bình quân số học bốn vùng là 89.375 đồng/kg, thấp hơn 1.325 đồng/kg so với mức 90.700 đồng/kg ngày 23.10. Đây là kết quả tính từ bốn vùng trong bảng, không phải một mức giá thu mua áp dụng chung.

Đắk Nông có mức điều chỉnh lớn nhất ở ngày tham chiếu, trong khi Lâm Đồng vẫn nằm ở đầu giá thấp. Các mức giảm trên không được gán sang ngày 26.10; giá thực nhận còn tùy độ ẩm, tạp chất và điều kiện giao hàng.

Giá kỳ hạn: Kết quả phiên 23.10

Đây là kết quả phiên quốc tế ngày 23.10.2026, không phải báo giá đang giao dịch tối 25.10 hoặc giá của ngày xuất bản 26.10. Đơn vị USD/tấn của Robusta và cent/lb của Arabica được giữ riêng.

Dự báo ngày 26.10: Theo dõi nhịp bán hàng vụ mới

Ngành cà phê đang bước vào niên vụ mới, trong khi giao dịch trong nước còn trầm lắng. Diễn biến này khiến lượng hàng thực sự được chào bán và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp trở thành hai yếu tố đáng chú ý trong tuần tới.

Nếu nguồn hàng mới tăng nhanh còn bên mua tiếp tục cân nhắc sau đợt giảm của giá kỳ hạn, áp lực lên giá tại đại lý có thể kéo dài. Ngược lại, nhu cầu giao hàng và việc người bán hạn chế bán ở vùng giá thấp có thể tạo lực đỡ tại một số điểm thu mua.

Vì vậy, chưa thể quy đổi mức giảm của phiên quốc tế gần nhất thành một mức giảm cố định trong nước ngày 26.10. Tín hiệu rõ hơn cần đến từ cả diễn biến sàn khi mở lại và giao dịch thực tế ở vùng nguyên liệu.