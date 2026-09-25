Giá cà phê hôm nay 25/9: Giảm trở lại khi sản lượng Brazil được nâng dự báo

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 quay đầu giảm 27 USD/tấn (-0,81%) xuống 3.290 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 18 USD/tấn (-0,55%) xuống 3.272 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 14 USD/tấn (-0,43%) xuống 3.260 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 11-12 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,55 US cent/pound (-0,2%) xuống 275,35 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 0,45 US cent/pound (-0,17%) xuống 267,7 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 0,7 US cent/pound (-0,26%) xuống 265,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 0,4-0,5 US cent/pound.

Mặc dù giảm trong phiên thứ Năm, nhưng giá cà phê vẫn cao hơn mức thấp nhất trong ba tháng được ghi nhận trong phiên trước đó. Áp lực bán gia tăng sau khi Conab, cơ quan dự báo sản lượng nông nghiệp Brazil, nâng ước tính sản lượng cà phê nước này năm 2026 lên 67,6 triệu bao, từ mức 66,7 triệu bao trong dự báo trước.

Trong đó, sản lượng arabica Brazil năm 2026 được dự báo tăng 34,8% so với năm trước lên 48,21 triệu bao. Ngược lại, sản lượng robusta được dự báo giảm 6,6% xuống 19,39 triệu bao.

Đồng real Brazil cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 tuần, tạo thêm áp lực lên giá cà phê. Đồng real yếu thường khuyến khích các nhà sản xuất Brazil đẩy mạnh bán cà phê ra thị trường xuất khẩu.

Đối với robusta, đà giảm tăng tốc sau khi tồn kho cà phê robusta được ICE chứng nhận tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Giá cà phê đã chịu sức ép trong khoảng bốn tuần qua và chạm mức thấp nhất ba tháng trong phiên thứ Tư, trong bối cảnh triển vọng nguồn cung toàn cầu ngày càng dồi dào.

Hôm 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ tăng 4,4% so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao.

Triển vọng nguồn cung tiếp tục được củng cố bởi điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam.

Tại Brazil, lượng mưa cao hơn bình thường trong giai đoạn ra hoa quan trọng có thể hỗ trợ vụ 2026/27, qua đó tạo thêm sức ép lên giá. Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại bang Minas Gerais, vùng trồng arabica chủ chốt của Brazil, đạt 33,4 mm trong tuần kết thúc ngày 20/9, tương đương 242% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Theo Reuters, giá cà phê robusta tại Việt Nam tuần này ít biến động trong bối cảnh giao dịch trầm lắng trước vụ thu hoạch mới - chính thức bắt đầu vào tuần tới.

Ngày 24/9, nông dân tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê của Việt Nam, bán cà phê nhân với giá 92.000-93.000 đồng (3,54-3,58 USD) mỗi kg, giảm so với mức 93.000-93.500 đồng/kg trong tuần trước.

Reuters dẫn lời một nhà kinh doanh tại Tây Nguyên cho biết, nguồn cung dồi dào từ Brazil và xuất khẩu từ Việt Nam tăng đều đang gây sức ép lên giá robusta. Trong khi đó, hoạt động trên thị trường vẫn trầm lắng khi các bên tham gia chờ nguồn cung từ vụ mùa sắp tới.

Ở chiều ngược lại, tồn kho arabica giảm đang tạo một yếu tố hỗ trợ cho giá. Tồn kho arabica tại ICE giảm xuống 217.646 bao vào thứ Ba tuần trước, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 258.415 bao vào thứ Sáu, mức cao nhất trong khoảng 1,5 tháng.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE tiếp tục tăng và đạt 5.398 lô vào thứ Năm 24/9, mức cao nhất trong 10 tháng, qua đó tạo thêm áp lực lên giá robusta.