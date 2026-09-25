Giá cà phê hôm nay 25/9: Cà phê Tây Nguyên đồng loạt đi lên

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức bình quân lên khoảng 92.900 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đứng ở mức 92.200 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 24/9: Trong nước và thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay 24/9/2026 giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống 91.200–92.000 đồng/kg. Robusta London và Arabica New York cũng tiếp tục đi xuống.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Nhịp tăng mới giúp thị trường lấy lại một phần mức giảm mạnh trước đó, đồng thời đưa giá cao nhất tại Tây Nguyên trở lại mốc 93.000 đồng/kg.

Robusta London bật tăng 57 USD/tấn

Thị trường thế giới cũng đảo chiều phục hồi sau chuỗi phiên giảm.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 57 USD, tương đương 1,75%, lên 3.317 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 41 USD lên 3.290 USD/tấn.

Arabica New York cũng đồng loạt tăng. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 3,60 cent/lb, tương đương 1,32%, lên 275,90 cent/lb.

Vì sao giá cà phê phục hồi?

Đà tăng xuất hiện sau giai đoạn thị trường thế giới giảm khá sâu. Khi giá rơi xuống vùng thấp, hoạt động mua bù các vị thế bán đã xuất hiện, tạo lực kéo cho cả Robusta và Arabica.

Tồn kho Arabica ở mức thấp cũng đang hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi giới giao dịch tiếp tục cân nhắc triển vọng nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn.

Với Việt Nam, sự phục hồi của Robusta London là tín hiệu tích cực bởi giá thu mua tại Tây Nguyên thường phản ứng khá nhanh với biến động của sàn này.

Tuy nhiên, thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi áp lực khi vụ thu hoạch mới đang đến gần. Vì vậy, khả năng giá tiếp tục tăng hay quay lại giằng co sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của Robusta trong những phiên tiếp theo.

Mốc 93.000 đồng/kg hiện là vùng đáng chú ý. Nếu thị trường thế giới duy trì đà phục hồi, giá trong nước có thể có thêm cơ hội cải thiện sau chuỗi phiên giảm mạnh.