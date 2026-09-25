Giá cà phê hôm nay 25/9: Brazil dự báo sản lượng cà phê 2026 đạt kỷ lục, giá chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay ngày 25/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm nhẹ, hiện ở quanh mốc 92.600 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 92.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 92.000 - 92.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 92.500 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 25/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 27 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.290 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 18 USD/tấn, đạt 3.272 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 0,55 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 275,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,45 US cent/pound, đạt 267,70 US cent/pound.

Theo Cơ quan Cung ứng mùa vụ quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2026 được dự báo đạt 67,6 triệu bao loại 60 kg, tăng so với mức 66,7 triệu bao trong dự báo trước đó và cao hơn 19,6% so với năm 2025. Đây là mức sản lượng kỷ lục, trong bối cảnh 99% diện tích cà phê tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới đã được thu hoạch.

Động lực chính đến từ cà phê Arabica. Conab nâng dự báo sản lượng Arabica lên 48,2 triệu bao, tăng 34,8% so với năm 2025 và cao hơn đáng kể so với mức 45,8 triệu bao trong dự báo trước. Năm 2026 cũng là năm có chu kỳ sản xuất thuận lợi của Arabica. Bên cạnh đó, diện tích canh tác cà phê của Brazil tăng 5,1%, trong khi năng suất bình quân tăng 13,8%.

Trái lại, sản lượng Robusta được điều chỉnh giảm xuống 19,4 triệu bao, từ mức 20,9 triệu bao dự báo trước đó và giảm 6,6% so với năm 2025. Riêng bang Espírito Santo, vùng sản xuất Robusta chủ lực của Brazil, sản lượng dự kiến giảm 14,3% do hiện tượng ra hoa không ổn định trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Theo Conab, nguồn cung từ vụ thu hoạch Brazil, cùng triển vọng vụ mới của Việt Nam và sản lượng theo mùa gia tăng tại Colombia, đang tạo sức ép lên giá cà phê quốc tế. Đối với Robusta, áp lực còn đến từ lượng tồn kho trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Bên cạnh đó, đồng real Brazil suy yếu cũng có thể khuyến khích các nhà sản xuất tăng bán cà phê xuất khẩu, do doanh thu quy đổi sang nội tệ được cải thiện. Một thương nhân tại Việt Nam nhận định nguồn cung dồi dào từ Brazil cùng lượng xuất khẩu tăng đều của Việt Nam đang gây sức ép lên giá Robusta.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến thời tiết thời gian tới, đặc biệt là khả năng xuất hiện El Niño và tác động đối với sản xuất cà phê tại Brazil, Indonesia. Do đó, dù nguồn cung đang tạo áp lực giảm giá, thị trường vẫn có thể xuất hiện những biến động mới nếu điều kiện thời tiết thay đổi.