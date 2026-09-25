Giá cà phê hôm nay 25.9.2026 bật tăng trở lại, thế giới đồng loạt phục hồi

Giá cà phê hôm nay 25.9.2026 tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân lên 92.900 đồng/kg. Giá thế giới phiên gần nhất cũng phục hồi trên cả hai sàn.

Hình minh họa

Sau nhịp giảm mạnh trước đó, thị trường trong nước bật tăng trở lại. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức thu mua cao nhất 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất ở 92.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 25.9.2026

Mặt bằng giá hiện dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá cà phê thế giới đồng loạt phục hồi

Theo bảng cập nhật phiên 24.9.2026, Robusta London tăng ở toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi. Hợp đồng tháng 11.2026 tăng 57 USD/tấn, tương đương 1,75%, lên 3.317 USD/tấn.

Arabica New York cũng phủ sắc xanh. Kỳ hạn tháng 12.2026 tăng 3,60 US cent/lb, tương đương 1,32%, lên 275,90 US cent/lb; các kỳ hạn xa tăng từ 1,30% đến 1,46%.

Giá trong nước lấy lại đà tăng

Mức tăng 1.000 đồng/kg giúp giá bình quân trong nước trở lại 92.900 đồng/kg sau phiên giảm mạnh trước đó. Việc Robusta và Arabica đồng loạt phục hồi cũng tạo tín hiệu tích cực hơn cho tâm lý thị trường.

Dù vậy, giá cao nhất trong nước hiện vẫn thấp hơn mốc tâm lý 100.000 đồng/kg khoảng 7.000 đồng/kg. Diễn biến các phiên tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sàn London, tỷ giá, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng đưa ra bán.