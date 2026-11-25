Giá cà phê hôm nay ngày 25/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 70.100 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 70.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 69.500 - 70.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 70.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 25/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 41 USD so với hôm qua, hiện ở mức 2.813 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 40 USD/tấn, đạt 2.788 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 5,80 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 268,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,55 US cent/pound, đạt 262,60 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục lao dốc khi cả hai mặt hàng Robusta và Arabica đồng loạt giảm. Đáng chú ý, Robusta đã ghi nhận phiên giảm thứ 12 liên tiếp, xuống còn 2.813 USD/tấn, trong bối cảnh triển vọng nguồn cung từ Việt Nam và Brazil ngày càng tích cực.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá là triển vọng sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026-2027. Việt Nam đang bước vào cao điểm thu hoạch, trong khi sản lượng dự kiến tăng so với niên vụ trước. Nguồn cung Robusta từ Việt Nam gia tăng có thể khiến thị trường bớt lo ngại về tình trạng khan hiếm hàng trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê Brazil tiếp tục tăng mạnh. Trong tháng 10/2026, quốc gia Nam Mỹ này xuất khẩu khoảng 5,3 triệu bao cà phê, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu Robusta đạt gần 897.100 bao, tăng hơn gấp đôi so với tháng 10/2025. Lượng hàng xuất khẩu gia tăng đang tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê từ các quốc gia sản xuất khác.

Ngoài ra, tồn kho Arabica trên sàn ICE phục hồi cũng góp phần củng cố xu hướng giảm giá. Đồng real Brazil suy yếu so với USD càng tạo điều kiện để các nhà xuất khẩu nước này đẩy mạnh bán hàng.