Giá cà phê trong nước chưa thoát khỏi đà đi xuống khi mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên đã tiến sát mốc 70.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, cả Robusta và Arabica đều suy yếu, trong khi nguồn cung cà phê vụ mới tiếp tục tạo sức ép lên giá.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 24/11: Trong nước giảm tiếp, cao nhất còn 71.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 24/11/2026 được tham chiếu ở mức 71.000 - 71.800 đồng/kg tại Tây Nguyên sau phiên giảm 200 đồng/kg. Robusta London có dấu hiệu chững lại.

Giá cà phê trong nước giảm thêm 500 - 600 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật gần nhất ngày 24/11, cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm từ 500–600 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 70.500–71.300 đồng/kg. Đây là mức tham chiếu cho ngày 25/11 trước khi các đại lý công bố giá mới.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 600 đồng/kg xuống còn 71.000 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức giảm tương tự, được thu mua ở 71.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, chỉ còn 70.500 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm 500 đồng/kg xuống 71.300 đồng/kg, vẫn cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mức trung bình niêm yết khoảng 71.100 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đáng chú ý, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm hơn 20.000 đồng/kg so với vùng trên 90.000 đồng/kg hồi giữa tháng 10. Đợt điều chỉnh kéo dài khiến người trồng phải cân nhắc kỹ hơn thời điểm bán hàng, nhất là khi vụ thu hoạch đang diễn ra.

Robusta London và Arabica New York tiếp tục suy yếu

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 được ghi nhận ở mức tham chiếu 2.854 USD/tấn, giảm 27 USD, tương đương 0,94% so với phiên liền trước.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng giảm giá. Kỳ hạn tháng 3/2027 xuống 2.828 USD/tấn, giảm 37 USD; tháng 5/2027 còn 2.816 USD/tấn, giảm 37 USD.

Áp lực bán chưa dừng lại khi trong phiên tối 24/11, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 có thời điểm giảm tiếp xuống 2.835 USD/tấn. Mốc này cho thấy thị trường vẫn gặp khó trong việc phục hồi về vùng 2.900 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 ghi nhận mức tham chiếu 274,35 US cent/lb, giảm 0,50 cent. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 0,75 cent xuống 267,75 US cent/lb, trong khi tháng 5/2027 còn 261,15 US cent/lb.

Đến tối 24/11, Arabica kỳ hạn tháng 3/2027 tiếp tục có thời điểm giảm xuống 264,60 US cent/lb.

Diễn biến trên cho thấy cả hai thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Những mức ghi nhận trong phiên tối 24/11 có thể tiếp tục thay đổi trước khi sàn đóng cửa.

Giá cà phê có thể tiếp tục chịu sức ép

Nguồn cung vụ mới đang là một trong những yếu tố tác động lớn đến thị trường cà phê Việt Nam. Hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào cao điểm khiến lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên, trong khi giá Robusta thế giới liên tục đi xuống.

Tuy nhiên, khi giá thu mua đã lùi về sát 70.000 đồng/kg, một bộ phận người trồng có thể lựa chọn giữ hàng thay vì bán ngay. Việc lượng cà phê thực tế được đưa ra thị trường tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá trong những ngày tới.

Trong ngắn hạn, vùng 70.000–71.500 đồng/kg là khoảng giá đáng theo dõi. Nếu Robusta London tiếp tục suy yếu dưới 2.850 USD/tấn, giá cà phê trong nước có nguy cơ giảm thêm. Ngược lại, nếu lực bán chậm lại và thị trường quốc tế ổn định, giá thu mua có thể tìm được điểm cân bằng sau chuỗi giảm kéo dài.