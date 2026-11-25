Giá cà phê hôm nay 25/11/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.500 - 70.300 đồng/kg. Cùng chiều với thị trường nguyên liệu, giá cà phê rang xay tham khảo giảm 700 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica trên thị trường thế giới tiếp tục mất giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/11/2026: Lâm Đồng xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 25/11/2026 ghi nhận Robusta nhân xô tại 4 vùng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Mặt bằng giá hiện dao động từ 69.500 - 70.300 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 70.300 đồng/kg. Dù mất thêm 1.000 đồng/kg, đây vẫn là vùng duy nhất duy trì mức giá trên 70.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, thương lái hiện thu mua cà phê ở mức 70.000 đồng/kg, thấp hơn 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Cùng diễn biến với Đắk Lắk, giá cà phê tại Gia Lai cũng rời mốc 71.000 đồng/kg, lùi về 70.000 đồng/kg trong lần cập nhật mới nhất.

Riêng Lâm Đồng, giá cà phê đã xuống dưới ngưỡng 70.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá thu mua tại đây chỉ còn 69.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng khảo sát.

Với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg tại tất cả các vùng thu mua, giá trị một tấn cà phê nhân xô hiện thấp hơn 1 triệu đồng so với phiên trước.

Thị trường cà phê trong nước đang chịu sức ép từ diễn biến giảm giá trên sàn London, cùng với triển vọng nguồn cung gia tăng khi Tây Nguyên bước vào mùa thu hoạch niên vụ 2026 - 2027.

Giá cà phê rang xay hôm nay 25/11/2026: Robusta và Arabica cùng giảm 700 đồng/kg

Không chỉ cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay cũng ghi nhận xu hướng giảm giá. Giá cà phê rang xay hôm nay 25/11/2026, các dòng sản phẩm phổ biến hiện có giá từ 146.900 - 283.200 đồng/kg, đồng loạt giảm 700 đồng/kg.

Ở phân khúc phổ thông, Robusta S18 Clean hiện có giá 146.900 đồng/kg, thấp nhất hôm nay. Đây là nhóm cà phê có mức giá phù hợp với nhiều quán cà phê phổ thông.

Trong khi đó, Robusta chất lượng cao (CLC) được ghi nhận ở mức 166.200 đồng/kg, cao hơn 19.300 đồng/kg so với dòng Robusta S18 Clean.

Giá cà phê Culi S18 Clean cũng điều chỉnh giảm 700 đồng/kg, xuống còn 164.300 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn 1.900 đồng/kg so với Robusta chất lượng cao.

Ở nhóm sản phẩm trên 200.000 đồng/kg, Robusta Honey hiện có giá tham khảo 213.500 đồng/kg. Sự khác biệt về phương pháp sơ chế là một trong những yếu tố khiến dòng cà phê này có giá cao hơn Robusta thông thường.

Đối với các sản phẩm Arabica, Arabica Clean hiện có giá 214.600 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Đây là một trong những dòng nguyên liệu phù hợp với các quán phục vụ cà phê pha máy và espresso.

Dẫn đầu bảng giá rang xay hôm nay là Arabica chất lượng cao (CLC) với mức 283.200 đồng/kg. Dù cùng ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg, sản phẩm này vẫn cao hơn 136.300 đồng/kg so với Robusta S18 Clean.

Bảng giá mang tính tham khảo dành cho quán cà phê, cơ sở rang xay và đại lý phân phối, không phải báo giá giao dịch cố định.

So với thị trường cà phê nhân xô, giá cà phê rang xay trong lần cập nhật này có mức điều chỉnh thấp hơn 300 đồng/kg.

Giá thành cà phê rang xay không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào mà còn bao gồm chi phí phân loại, sơ chế, hao hụt sau rang, nhiên liệu, nhân công, đóng gói và vận chuyển. Do đó, biến động giá cà phê nhân xô không nhất thiết được phản ánh tương ứng vào giá sản phẩm rang xay.

Giá cà phê thế giới hôm nay 25/11/2026: Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực khi cả Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn khảo sát.

Giá cà phê Robusta trên sàn London

Cập nhật lúc 10h37 ngày 25/11/2026, giá cà phê Robusta trên sàn London dao động trong khoảng 2.764 - 2.813 USD/tấn, giảm từ 29 - 41 USD/tấn tùy kỳ hạn.

Cụ thể, hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 41 USD/tấn, xuống còn 2.813 USD/tấn. Đây là kỳ hạn ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong năm kỳ hạn được khảo sát.

Giá Robusta giao tháng 3/2027 mất thêm 40 USD/tấn, lùi về mức 2.788 USD/tấn.

Ở các kỳ hạn xa hơn, hợp đồng giao tháng 5/2027 giảm 38 USD/tấn, còn 2.778 USD/tấn; kỳ hạn tháng 7/2027 giảm 36 USD/tấn, xuống 2.770 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2027 ghi nhận mức giảm 29 USD/tấn, giao dịch ở ngưỡng 2.764 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York

Cùng chiều với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục đi xuống, dao động từ 249,15 - 268,55 cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 12/2026 ghi nhận mức giảm lớn nhất, mất 5,80 cent/pound, xuống còn 268,55 cent/pound.

Tại kỳ hạn đại diện tháng 3/2027, giá Arabica giảm 5,15 cent/pound, hiện giao dịch ở mức 262,60 cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 5/2027 lùi về 257,40 cent/pound sau khi giảm 3,75 cent/pound. Kỳ hạn tháng 7/2027 cũng mất thêm 3,25 cent/pound, xuống còn 252,80 cent/pound.

Đáng chú ý, giá Arabica giao tháng 9/2027 đã xuống dưới mốc 250 cent/pound, hiện ở mức 249,15 cent/pound, giảm 3 cent/pound so với phiên trước.

Dữ liệu giá cà phê thế giới cập nhật lúc 10h37 ngày 25/11/2026.

Nhận định thị trường cà phê: Áp lực nguồn cung khi Tây Nguyên bước vào mùa thu hoạch

Thị trường cà phê đang đối mặt với sức ép từ triển vọng nguồn cung cải thiện tại các quốc gia sản xuất lớn, trong đó có Việt Nam và Brazil.

Tại Tây Nguyên, hoạt động thu hoạch niên vụ mới có thể làm gia tăng lượng cà phê nguyên liệu đưa ra thị trường. Trong khi đó, diễn biến giảm giá liên tiếp của Robusta trên sàn London là yếu tố bất lợi đối với mặt bằng giá thu mua trong nước.

Việc giá cà phê nhân xô tại khu vực Lâm Đồng cũ xuống dưới 70.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai chỉ còn giữ được ngưỡng này, cho thấy áp lực điều chỉnh đang diễn ra trên diện rộng.

Đối với thị trường cà phê rang xay, giá nguyên liệu giảm có thể tạo điều kiện để các cơ sở chế biến và quán cà phê tiết giảm một phần chi phí đầu vào. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho, chất lượng nguyên liệu và chi phí sản xuất của từng đơn vị.

Trong những phiên tới, tiến độ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu và khả năng phục hồi của hai sàn giao dịch quốc tế sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến giá cà phê trong nước.