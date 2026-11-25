Giá cà phê hôm nay 25/11/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục chìm trong sắc đỏ ở tất cả các thời hạn giao dịch.

Giá cà phê robusta đánh dấu phiên giảm giá thứ 12 liên tiếp xuống chỉ còn 2.813 USD/tấn với kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027. Như vậy, giá cà phê đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm trong bối cảnh vụ thu hoạch đã bắt đầu vào chính vụ, với dự báo đạt sản lượng bội thu, tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới - Việt Nam.

Triển vọng được đánh giá rất tích cực đối với Việt Nam. Nếu thông tin vụ cà phê mới của Việt Nam trúng mùa là chính xác, giá cà phê robusta liệu có lao dốc? Thị trường cà phê thế giới bước vào niên vụ mới với những thay đổi đáng chú ý về cán cân cung cầu, khi sản lượng phục hồi tại nhiều quốc gia sản xuất lớn.

Theo báo cáo tổng kết niên vụ 2025-2026 của Vicofa, dẫn số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu ước đạt 183,6 triệu bao loại 60 kg, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Trong đó, robusta tăng 6,5%, đạt 79,2 triệu bao; arabica tăng 2,8%, lên 104,4 triệu bao. Ở chiều ngược lại, tiêu thụ cà phê toàn cầu được ước tính giảm 0,8%, xuống 180,6 triệu bao. Chênh lệch cung cầu khiến thị trường chuyển sang trạng thái thặng dư khoảng 3 triệu bao, sau 4 năm liên tiếp thiếu hụt, tạo thêm áp lực lên giá cà phê từ quý III/2026.

Tại Việt Nam, niên vụ 2025-2026 ghi nhận sự phục hồi về sản lượng. Theo Vicofa, sản lượng đạt khoảng 31,7 triệu bao, tương đương gần 1,9 triệu tấn, tăng khoảng 6-10% so với niên vụ trước. Robusta tiếp tục chiếm hơn 90% tổng sản lượng. Bước sang niên vụ 2026-2027, USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam đạt 32,5 triệu bao, tăng khoảng 2,5% so với vụ trước. Trong đó, robusta được dự báo đạt 31,4 triệu bao. Với tỷ trọng khoảng 38-39% sản lượng robusta toàn cầu, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hình nguồn cung mặt hàng này.

Bên cạnh triển vọng sản lượng, tồn kho cà phê được chứng nhận trên các sàn giao dịch cũng là yếu tố đáng chú ý. Theo Vicofa, tồn kho robusta trên sàn London trong niên vụ 2025-2026 duy trì ở mức thấp. Nhu cầu tiêu thụ nội địa tại các nước sản xuất, trở ngại logistics và yêu cầu về tiêu chuẩn bền vững là những yếu tố hạn chế lượng hàng đưa vào kho của sàn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nguồn cung cà phê Việt Nam phục hồi có thể tạo tác động lên giá cà phê robusta, nhưng chưa phải yếu tố duy nhất quyết định xu hướng thị trường. Diễn biến tồn kho, chất lượng mùa vụ tại Brazil và rủi ro thời tiết trong năm 2027 sẽ là những yếu tố cần theo dõi để xác định liệu thị trường có thực sự bước vào một chu kỳ giảm giá hay không.

Trong khi đó, giá cà phê arabica cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng do lượng tồn kho trên sàn tăng mạnh và áp lực bán ra từ Brazil.

Tồn kho arabica trên sàn ICE được ghi nhận ở mức 272.868 bao, cao nhất kể từ cuối tháng 7. Trong khi đó, lượng cà phê đang chờ kiểm định để được cấp chứng nhận cũng ở mức gần cao nhất trong 4 năm, đạt 246.182 bao.

Giá cà phê còn chịu áp lực từ sự suy yếu của đồng Real Brazil khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 1,75 năm đã khuyến khích các nhà xuất khẩu bán cà phê nhiều hơn do có thể thu về nhiều USD hơn từ các giao dịch. Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35-40% tổng sản lượng toàn cầu và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu thế giới

Hiện tại, các nhà môi giới cho biết, lượng cà phê xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil cùng điều kiện mưa thuận lợi tại các vùng trồng arabica tiếp tục gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá của các hợp đồng giao gần vẫn phản ánh tình trạng nguồn cung sẵn có trong ngắn hạn hạn chế.

Theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), khối lượng xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 10 cao kỷ lục, đạt 5,3 triệu bao (loại 60 kg) các loại, vượt mức kỷ lục trước đó là 5,2 triệu bao được thiết lập vào tháng 10/2024. Khối lượng này tăng 34,9% so với tháng 9 (3,9 triệu bao) và tăng 28,4% so với tháng 10/2025 (4,1 triệu bao).

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg, trước áp lực thu hoạch vụ mới và đà giảm trên thị trường phái sinh quốc tế.

Đà giảm giá này chủ yếu xuất phát từ việc thời tiết thuận lợi đang giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hái vụ mới 2026/2027, làm tăng nguồn cung thực tế trên thị trường. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường chịu tác động dây chuyền từ nhịp điều chỉnh giảm mạnh của giá cà phê kỳ hạn quốc tế và hoạt động thanh lý vị thế của giới đầu cơ trước sức mạnh của đồng USD.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước được dự báo tiếp tục biến động giằng co với xu hướng điều chỉnh nhẹ quanh vùng 70.000 – 71.500 đồng/kg khi thu hoạch bước vào cao điểm. Theo giới phân tích trong ngành, mức giá trên 70.000 đồng/kg vẫn giúp người trồng cà phê duy trì biên độ lợi nhuận khả quan.

Dù vậy, biên độ giảm sâu được đánh giá là có giới hạn nhờ lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn London vẫn ở mức thấp và nhu cầu thu mua giao ngay của doanh nghiệp xuất khẩu cho các hợp đồng cuối năm vẫn duy trì. Các HTX và nông hộ cần bám sát diễn biến thị trường để chia nhỏ lượng hàng bán ra, tránh bán ồ ạt trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/11 tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 24/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 41 USD giao dịch tại 2.813 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 40 USD, giao dịch tại 2.788 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 5,8 Cent giao dịch tại 268,55 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 5,15 Cent giao dịch tại 262,60 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê hôm nay 25/11/2026 về dưới 70.000 đồng, còn tiếp tục giảm mạnh; Mỹ chuẩn bị công bố thuế quan mới, các đối tác có còn cơ hội?

Giá tiêu hôm nay 25/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước giảm mạnh xuống còn 126.000 – 130.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại thị trường trong nước tiếp tục giảm, rơi xuống mức thấp nhất trong gần 17 tháng. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 24/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 130.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 126.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 128.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 126.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 126.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 126.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 237.700 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt hơn 1,53 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Dù triển vọng năm 2026 tương đối tích cực, VPSA nhận định hoạt động xuất khẩu hồ tiêu năm 2027 có thể đối mặt nhiều thách thức. Nếu các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, đồng thời điều kiện thời tiết bất lợi làm suy giảm nguồn cung hồ tiêu toàn cầu, ngành hàng sẽ khó duy trì mức tăng trưởng như năm 2026.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 25/11/2026

Giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định ở mức cao, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động468 - 472 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên585–589 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm duy trì ở mức 498–502 USD/tấn, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Sản phẩm gạo cùng loại của Pakistan dao động ở mức thấp hơn, với 415–419 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được chào bán với giá 399–403 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 394–397 USD/tấn.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo toàn cầu có thể giảm trong niên vụ 2026-2027 do lợi nhuận của người sản xuất thu hẹp và những tác động bất lợi của thời tiết liên quan đến hiện tượng El Niño.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, FAO dự báo sản lượng gạo xay xát toàn cầu trong niên vụ hiện tại sẽ giảm 2,5%, xuống còn 552 triệu tấn, so với mức 566,1 triệu tấn của niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu là sản lượng thu hoạch tại hầu hết các khu vực đều suy giảm, ngoại trừ châu Phi. FAO nhận định: “Sản lượng gạo toàn cầu đang hướng tới lần suy giảm đầu tiên sau bốn niên vụ tăng liên tiếp, do biên lợi nhuận thấp của người sản xuất và điều kiện thời tiết bất lợi liên quan đến hiện tượng El Niño có thể khiến sản lượng giảm xuống còn 552 triệu tấn (quy đổi theo gạo xay xát) trong niên vụ 2026-2027”.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang hoàn tất báo cáo điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại, làm cơ sở pháp lý cho việc đề xuất các mức thuế nhập khẩu mới. Một số nguồn tin cho biết kết quả điều tra có thể được đưa ra trong tuần này.

Cuộc điều tra được USTR khởi động từ tháng 3/2026 theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào những chính sách và hoạt động mà phía Mỹ cho là dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp.

Phạm vi điều tra bao gồm 16 đối tác thương mại là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Singapore, Bangladesh, Campuchia và Liên minh châu Âu (EU).

Động thái mới là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục chính sách thuế quan sau khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2/2026 bác bỏ các mức thuế đối ứng được áp dụng từ năm 2025 theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 là một trong những cơ sở pháp lý thay thế được chính quyền Mỹ sử dụng để triển khai các biện pháp thuế quan nhằm đáp trả những hành vi thương mại mà phía Mỹ xác định là không công bằng, gây cản trở hoặc hạn chế hoạt động thương mại của nước này.

Cựu quan chức cấp cao Bộ Thương mại Mỹ Ryan Majerus, hiện là đối tác tại Công ty luật King & Spalding, nhận định, chính quyền Mỹ có thể đề xuất mức thuế từ 15% đến 25% đối với hàng nhập khẩu từ những quốc gia được xác định có tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong nhiều lĩnh vực. Một phương án khác là áp dụng mức thuế ban đầu thấp hơn, kèm cơ chế tăng dần nếu các quốc gia không thực hiện những biện pháp giảm dư thừa năng lực sản xuất.

Tuy nhiên, trên đây là nhận định của chuyên gia, chưa phải phương án chính thức của chính quyền Mỹ. Theo Financial Times, các đề xuất thuế quan mới dự kiến bao gồm những trường hợp miễn trừ đối với dầu mỏ, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng Mỹ không sản xuất, cùng các ngoại lệ dành cho những sản phẩm đã chịu thuế riêng vì lý do an ninh quốc gia. Các đối tác thương mại bị ảnh hưởng dự kiến vẫn có cơ hội đóng góp ý kiến thông qua các phiên điều trần, lấy ý kiến công khai và đàm phán trước khi mức thuế cuối cùng được xác định.