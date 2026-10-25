Giá cà phê hôm nay (25/10): Trong nước và thế giới đồng loạt giảm

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Hiện các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh thu hoạch niên vụ mới. Nguồn cung nông sản mới dồi dào sẽ giải tỏa tình trạng khan hiếm cục bộ trước đó, đồng thời tạo áp lực lên giá thu mua trong nước. Tuy nhiên, đà giảm sâu dưới mốc 90.000 đồng/kg khó xảy ra do nhu cầu nhập khẩu phục vụ dịp lễ cuối năm từ các thị trường lớn như EU và Bắc Mỹ vẫn ở mức cao, bên cạnh lượng tồn kho tại các nhà rang xay quốc tế còn tương đối thấp.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước, hiện được thu mua ở mức 89.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê cũng giảm 1.300 đồng/kg, giao dịch ở mốc 89.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 89.000 đồng/kg.

Trên sàn London, so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta dao động trong khoảng 3.188 - 3.409 USD/tấn. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11-2026 giảm 1,82%, tương đương 60 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.228 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2026 giảm 0,70 US cent/lb, tương đương 0,22%, hiện ở mức 311,75 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 0,80 US cent/lb, tương đương 0,27%, đạt 296,65 US cent/lb.

Theo dự báo, xu hướng giá cà phê trong tuần tới (cuối tháng 10/2026) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ hoặc đi ngang tích lũy, khó có nhịp tăng bùng nổ trong ngắn hạn. Giá cà phê nội địa được dự báo dao động phổ biến trong khoảng 90.000 - 92.000 đồng/kg.

Trên các sàn giao dịch quốc tế, xu hướng chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư và đại lý vẫn diễn ra. Tồn kho Robusta tại sàn ICE đạt mức cao nhất trong vòng một năm, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung toàn cầu, khiến giá Robusta trên sàn London nhiều khả năng tìm điểm cân bằng mới quanh vùng 3.200 - 3.300 USD/tấn.

Dù giảm, mặt bằng giá cà phê thế giới hiện vẫn ở mức tương đối cao do các yếu tố nền tảng về thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ và lượng tồn kho chưa phục hồi dồi dào. Mức giảm phiên hôm nay mang tính kỹ thuật nhiều hơn là một đợt đảo chiều xu hướng dài hạn.