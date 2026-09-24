Giá cà phê hôm nay 24/9: Trong nước và thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục giảm mạnh, đưa mức bình quân xuống còn khoảng 91.900 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn có giá cao nhất với 92.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 91.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 91.200 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 23/9: Trong nước và thế giới cùng đi xuống

Giá cà phê hôm nay 23/9/2026 giảm đồng loạt 800 đồng/kg, xuống còn 92.200–93.000 đồng/kg. Robusta và Arabica thế giới cũng tiếp tục đi xuống.

Giá cà phê trong nước giảm thêm 1.000 đồng/kg

Như vậy, sau khi mất 800 đồng/kg ở nhịp trước, giá cà phê tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg. So với vùng 93.000–94.000 đồng/kg những ngày trước, mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên đã lùi khá nhanh.

Robusta London mất hơn 2%

Thị trường thế giới tiếp tục gây áp lực lên giá trong nước.

Đáng chú ý nhất là Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 77 USD/tấn, tương đương 2,31%, xuống còn 3.260 USD/tấn. Đây cũng là kỳ hạn có thanh khoản lớn và đáng chú ý hơn so với hợp đồng tháng 9 đang tiến sát thời điểm đáo hạn.

Arabica New York cũng giảm đồng loạt. Hợp đồng tháng 12/2026 mất 4,10 cent/lb, xuống còn 272,30 cent/lb.

Vì sao giá cà phê liên tục đi xuống?

Áp lực giảm hiện đến từ triển vọng nguồn cung thế giới tích cực hơn. Lượng tồn kho Robusta trên sàn tăng, trong khi điều kiện thời tiết tại một số vùng trồng lớn thuận lợi hơn đã làm giảm lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Tại Việt Nam, thị trường cũng đang tiến gần hơn tới vụ thu hoạch mới. Kỳ vọng lượng hàng tăng trong những tháng tới khiến bên mua thận trọng hơn.

Đáng chú ý, Robusta tháng 11 đã lùi sâu xuống vùng 3.260 USD/tấn. Nếu giá thế giới chưa tìm được điểm cân bằng, cà phê trong nước vẫn có nguy cơ chịu thêm sức ép.

Sau nhịp giảm mới, vùng 91.000–92.000 đồng/kg trở thành khoảng giá cần theo dõi. Diễn biến của Robusta London sẽ tiếp tục quyết định đáng kể khả năng phục hồi của thị trường Tây Nguyên trong những phiên tới.