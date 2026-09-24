Giá cà phê hôm nay 24/9: Phục hồi sau chuỗi giảm sâu

Giá cà phê hôm nay ngày 24/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 92.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 92.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 92.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 24/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 57 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.317 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 41 USD/tấn, đạt 3.290 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 3,60 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 275,90 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3,45 US cent/pound, đạt 268,15 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch trong phiên mới nhất, khi đợt bán tháo mạnh kéo dài khoảng ba tuần trước đó đã đưa thị trường xuống vùng quá bán sâu, thúc đẩy các quỹ thực hiện hoạt động mua bù thiếu, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá.

Theo các nhà giao dịch, đà tăng hiện tại chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật khi các quỹ đóng một phần vị thế bán khống sau chuỗi giảm mạnh. Đây là động lực giúp giá cà phê phục hồi trong ngắn hạn, trong bối cảnh các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lượng cà phê Arabica được chứng nhận lưu kho trên sàn vẫn ở mức thấp cũng đang hỗ trợ tâm lý thị trường. Tính đến ngày 23/9, tồn kho đạt 254.480 bao, tăng so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận một tuần trước đó. Tuy nhiên, lượng tồn kho hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với 643.341 bao cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, khoảng 18.000 bao đang chờ được phân loại và chứng nhận.

Thị trường cũng đang theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực Trung Mỹ, nơi xuất hiện những lo ngại về khô hạn có thể ảnh hưởng đến triển vọng sản lượng. Trong khi đó, triển vọng vụ mùa tiếp theo tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, nhìn chung vẫn khá khả quan.

Như vậy, đợt tăng giá hiện tại được hỗ trợ chủ yếu bởi hoạt động mua kỹ thuật và mức tồn kho Arabica thấp. Trong thời gian tới, diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất lớn và triển vọng nguồn cung từ Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường.