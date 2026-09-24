Giá cà phê hôm nay 24/9: Đảo chiều tăng, thoát đáy 3 tháng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 57 USD/tấn (+1,75%) lên 3.317 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 41 USD/tấn (+1,26%) lên 3.290 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 30 USD/tấn (+0,92%) lên 3.274 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 21-23 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 3,6 US cent/pound (+1,32%) lên 275,9 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 3,45 US cent/pound (+1,3%) lên 268,15 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 3,8 US cent/pound (+1,45%) lên 265,85 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 3,7-3,8 US cent/pound.

Giá cà phê đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tháng được thiết lập ngay trong phiên thứ Tư. Sau bốn tuần chịu áp lực giảm, giá rơi vào vùng quá bán sâu, tạo điều kiện cho các quỹ mua vào để đóng vị thế bán và thúc đẩy đà phục hồi.

Dù tăng trong phiên, giá cà phê vẫn chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng đang củng cố triển vọng nguồn cung.

Cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm đất và sẽ hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Tại Brazil, lượng mưa cao hơn mức bình thường trong giai đoạn ra hoa quan trọng có thể hỗ trợ vụ cà phê niên vụ 2026/27. Somar Meteorologia cho biết hôm thứ Hai rằng Minas Gerais, vùng trồng arabica chủ chốt của Brazil, nhận được lượng mưa 33,4 mm trong tuần kết thúc ngày 20/9, tương đương 242% mức trung bình lịch sử.

Cây cà phê tại Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đang ra hoa sớm, khiến các nhà phân tích dự báo vụ mùa năm 2027 có thể chín sớm và thúc đẩy nguồn cung toàn cầu tăng lên.

Đợt ra hoa chính đầu tiên, một giai đoạn trong chu kỳ của cây quyết định lượng quả, đã diễn ra sớm hơn thông thường một tháng, sau khi lượng mưa cao bất thường xuất hiện, hiện tượng mà các nhà khí tượng học cho rằng có liên quan đến El Niño.

Brazil đã đạt sản lượng cà phê kỷ lục trong năm 2026, vì vậy năm 2027 sẽ là năm giảm sản lượng trong chu kỳ sản xuất hai năm một lần của cà phê arabica. Cây cà phê bị suy kiệt sau một vụ mùa lớn và có năng suất thấp hơn trong năm tiếp theo.

Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (Abic) cho biết, doanh số bán lẻ cà phê tại Brazil, quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới, trong giai đoạn tháng 1-8/2026 đạt 13,69 triệu bao loại 60kg, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang phục hồi trong bối cảnh giá cà phê giảm.

Mức tăng trưởng này diễn ra sau khi doanh số giảm 5,4% trong cùng kỳ năm 2025 do chịu tác động bởi giá cao vì những vấn đề về nguồn cung toàn cầu.

Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đã thu hoạch một vụ mùa kỷ lục trong năm 2026, góp phần làm tăng lượng tồn kho và gây áp lực giảm giá cà phê.

Trong một diễn biến khác, tồn kho arabica được chứng nhận tại ICE vẫn là một yếu tố hỗ trợ giá. Lượng tồn kho này giảm xuống 217.646 bao vào thứ Ba tuần trước, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 258.415 bao vào thứ Sáu, mức cao nhất trong 1,5 tháng.

Ngược lại, tồn kho robusta tại ICE tiếp tục tăng, đạt 5.258 lô vào thứ Tư, mức cao nhất trong 10 tháng, qua đó tạo thêm áp lực lên giá robusta.