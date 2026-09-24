Giá cà phê hôm nay 24.9.2026 đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp tục đi xuống sau phiên giảm trước đó. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giữ mức cao nhất 92.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 91.200 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước ngày 24.9.2026

Mặt bằng giá hiện dao động từ 91.200 - 92.000 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Theo bảng cập nhật ngày 23.9.2026, Robusta London giảm ở các kỳ hạn chính. Hợp đồng tháng 11.2026 - kỳ hạn có thanh khoản đáng kể - giảm 77 USD/tấn, tương đương 2,31%, xuống 3.260 USD/tấn.

Arabica New York cũng đồng loạt đi xuống. Hợp đồng tháng 12.2026 giảm 4,10 US cent/lb, tương đương 1,48%, còn 272,30 US cent/lb.

Giá trong nước lùi sâu về vùng 92.000 đồng/kg

Sau mức giảm 1.000 đồng/kg, giá bình quân trong nước chỉ còn 91.900 đồng/kg. So với mốc tâm lý 100.000 đồng/kg, vùng giá cao nhất hiện thấp hơn khoảng 8.000 đồng/kg.

Việc cả Robusta và Arabica cùng giảm tiếp tục tạo sức ép lên tâm lý thị trường. Những phiên tới, diễn biến sàn London, tỷ giá, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng đưa ra bán sẽ là các yếu tố cần theo dõi.