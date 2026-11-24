Giá cà phê trong nước tiếp tục đi xuống trong phiên cập nhật gần nhất, đưa mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên về quanh 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường thế giới bắt đầu xuất hiện những nhịp hồi nhẹ sau tuần giảm sâu, nhưng sức ép từ nguồn cung vụ mới vẫn chưa hạ nhiệt.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 23/11: Tây Nguyên bước vào tuần mới sau chuỗi giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 23/11/2026 được tham chiếu ở mức 71.200 - 72.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, sau chuỗi giảm mạnh; Robusta London giữ mức chốt 2.881 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm thêm 200 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật ngày 23/11, cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, dao động từ 71.000 - 71.800 đồng/kg. Đây là mức tham chiếu đầu ngày 24/11 khi chưa có báo giá thu mua mới.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống 71.600 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tương tự, thấp hơn 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, còn 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) được thu mua ở mức 71.800 đồng/kg, cao nhất trong các vùng khảo sát.

Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 71.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

So với cuối tháng 10, khi giá cà phê tại Tây Nguyên còn phổ biến trên 85.000 đồng/kg, mặt bằng hiện tại đã giảm hơn 13.000 đồng/kg. Đà giảm diễn ra trong thời điểm hoạt động thu hoạch tăng tốc, khiến nhiều hộ trồng cà phê phải cân nhắc giữa việc bán hàng và chờ giá phục hồi.

Robusta London giằng co, Arabica có dấu hiệu phục hồi

Sau tuần giảm mạnh, thị trường cà phê thế giới bắt đầu có những biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo cập nhật tối 23/11, Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 giao dịch quanh 2.882 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD so với mức đóng cửa trước đó.

Hợp đồng tháng 3/2027 ở mức 2.858 USD/tấn, giảm 7 USD, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 8 USD xuống 2.845 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 5,25 US cent/lb lên 273,75 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng tăng 4,80 cent, đạt 266,90 US cent/lb.

Riêng kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 273,75 US cent/lb, giảm 1,10 cent so với phiên trước.

Như vậy, Arabica đang có dấu hiệu hồi phục ở một số kỳ hạn, trong khi Robusta vẫn giằng co quanh vùng giá thấp. Các mức trên được ghi nhận trong phiên giao dịch, chưa phải kết quả đóng cửa cuối ngày.

Giá cà phê tuần này có thể tiếp tục chịu sức ép

Thị trường cà phê Việt Nam đang bước vào giai đoạn nguồn cung vụ mới tăng lên. Hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên diễn ra đồng loạt khiến lượng hàng đưa về các đại lý nhiều hơn, trong khi giá Robusta London chưa lấy lại được mốc 2.900 USD/tấn.

Dù vậy, sau chuỗi giảm kéo dài, một bộ phận người trồng có thể hạn chế bán ngay khi giá xuống thấp. Nếu lượng cà phê đưa ra thị trường chậm lại, giá thu mua trong nước sẽ có thêm cơ hội ổn định.

Trong ngắn hạn, vùng 71.000 - 72.000 đồng/kg tiếp tục là khoảng giá đáng theo dõi. Nếu Robusta phục hồi trở lại trên 2.900 USD/tấn, thị trường trong nước có thể bớt áp lực. Ngược lại, giá vẫn có nguy cơ giảm thêm nếu nguồn hàng vụ mới tăng mạnh và sức mua chưa cải thiện.

Diễn biến tại các đại lý thu mua trong ngày 24/11 cùng mức đóng cửa của London và New York sẽ quyết định rõ hơn hướng đi của thị trường.