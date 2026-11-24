Bước vào ngày 24.11, giá cà phê tại Tây Nguyên chưa có tín hiệu phục hồi rõ rệt sau đợt giảm sâu.

Mặt bằng thu mua ở nhiều vùng trồng trọng điểm đã lùi về quanh 71.000 đồng/kg, trong khi giá Robusta trên sàn London xuống dưới mốc 2.900 USD/tấn.

Diễn biến này khiến thị trường tiếp tục thận trọng khi cà phê vụ mới đang được thu hoạch.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước hôm nay 24.11.2026

Theo bảng giá tham khảo gần nhất ngày 23.11, cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với phiên trước, dao động từ 71.000 - 71.800 đồng/kg.

Đắk Nông (thuộc Lâm Đồng hiện nay) tiếp tục là khu vực có mức thu mua cao nhất, đạt 71.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 71.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận giá thấp nhất, 71.000 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước tham chiếu cho ngày 24.11.2026:

Mức biến động so với phiên 21.11; bảng giá được xác nhận ngày 23.11.2026.

Như vậy, giá cà phê giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện chênh lệch 800 đồng/kg. Sau những phiên giảm liên tiếp, hoạt động thu mua vẫn chịu sức ép khi lượng cà phê vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường nhiều hơn.

Giá cà phê thế giới: Robusta London và Arabica New York giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, cà phê Robusta chịu áp lực bán đáng kể. Ở phiên giao dịch gần nhất được xác nhận, hợp đồng giao tháng 01.2027 trên sàn London giảm 97 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 03.2027 giảm 76 USD/tấn, còn 2.865 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đi xuống. Hợp đồng tháng 12.2026 đạt 274,85 cent/lb, giảm 7,20 cent/lb; kỳ hạn tháng 03.2027 còn 268,50 cent/lb, giảm 7,50 cent/lb.

Bảng giá cà phê thế giới tham khảo:

Giá từ phiên giao dịch gần nhất trước ngày 24.11.2026. Biến động tính so với phiên liền trước, theo đơn vị của từng sàn.

Đáng chú ý, hợp đồng Robusta tháng 01.2027 đã lùi xuống dưới ngưỡng 2.900 USD/tấn. Trong tuần giao dịch trước đó, hợp đồng này mất khoảng 10% giá trị, phản ánh áp lực giảm mạnh khi thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Dự báo giá cà phê: Áp lực giảm vẫn hiện hữu

Giá cà phê đang chịu tác động từ hai yếu tố chính là nguồn cung vụ mới tại Việt Nam và triển vọng sản lượng tăng ở Brazil.

Tại Tây Nguyên, hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm khiến lượng hàng đưa ra thị trường có xu hướng tăng. Trong khi đó, những dự báo tích cực về sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026 - 2027 tiếp tục tạo sức ép đối với giá kỳ hạn quốc tế.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục biến động quanh mặt bằng hiện tại nếu sức mua chưa cải thiện và Robusta London chưa phục hồi. Ngược lại, việc doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua hoặc thị trường thế giới xuất hiện lực mua trở lại có thể giúp giá trong nước ổn định hơn.

Diễn biến hợp đồng Robusta tháng 01.2027 quanh mốc 2.900 USD/tấn sẽ là một tín hiệu cần theo dõi trong những phiên tới. Người trồng cà phê cũng cần chú ý đến mức giá thực tế tại đại lý, bởi giá thu mua còn phụ thuộc vào chất lượng hạt, độ ẩm và thời điểm giao hàng.