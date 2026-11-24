Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm 27 USD/tấn (-0,94%) còn 2.854 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 03/2027 giảm 37 USD/tấn (-,29%) xuống 2.828 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 05/2027 giá giảm 37 USD/tấn (-1,3%) xuống 2.816 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 32-35 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,5 US cent/pound (-0,18%) xuống 274,35 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2027 giảm 0,75 US cent/pound (-0,28%) xuống 267,75 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2027 giá giảm 0,95 US cent/pound (-0,36%) xuống 261,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 1,1-1,2 US cent/pound.

Giá cà phê đi xuống do đồng nội tệ real Brazil chạm đáy mới trong gần 2 năm. Đồng real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều USD hơn từ mỗi đơn hàng.

Hôm thứ Hai, Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại bang Minas Gerais, vùng trồng arabica lớn nhất Brazil, đạt tổng cộng 36,9 mm trong tuần gần nhất, tương đương 68% mức trung bình lịch sử.

Giá cà phê cũng chịu sức ép do lượng cà phê Brazil được đưa vào các kho của ICE tăng mạnh. Sở Giao dịch ICE cho biết tính đến thứ Sáu tuần trước 20/11, có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định tại các kho của cơ quan này, mức cao nhất trong 3,75 năm, dù con số này đã giảm nhẹ xuống còn 246.182 bao vào thứ Hai 23/11.

Cà phê từ Brazil đã được đưa đến các kho với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9, khiến tồn kho cà phê Brazil tại ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 145.223 bao vào thứ Hai. Phần lớn lượng cà phê được đưa đến là arabica.

Một yếu tố gây bất lợi cho giá là tồn kho arabica của ICE tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, đạt 268.614 bao vào thứ Hai.

Trong khi đó, tồn kho robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29/10. Tuy nhiên, lượng tồn kho này gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 5.776 lô vào thứ Sáu tuần trước. Đến thứ Hai 23/11, tồn kho robusta của ICE tăng nhẹ lên 5.791 lô.

Trong báo cáo bán niên về sản lượng, xuất khẩu và tiệu thụ cà phê của Brazil, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng cà phê của Brazil trong năm nay. Theo đó, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/2027 đạt mức kỷ lục 72,5 triệu bao, tăng 15% so với niên vụ trước.

Dự báo sản lượng arabica được nâng thêm 1,7 triệu bao, lên 49,2 triệu bao, tương ứng mức tăng 29,5% so với niên vụ 2025/26.

Đây là một vụ mùa có sản lượng đặc biệt lớn, dù chưa phải mức kỷ lục, nhờ sự kết hợp của một năm thuận lợi trong chu kỳ hai năm một lần, điều kiện thời tiết phù hợp, diện tích canh tác được mở rộng và các phương thức canh tác được cải thiện. Niên vụ duy nhất có sản lượng arabica vượt mức hiện tại là 2018/19, khi sản lượng giống cà phê này đạt 49,7 triệu bao.

Ngược lại, dự báo sản lượng robusta của Brazil được điều chỉnh giảm 4,5%, tương đương 1,1 triệu bao, xuống còn 23,3 triệu bao, thấp hơn 6,8% so với mức kỷ lục của năm ngoái.

Tổng sản lượng 72,5 triệu bao như trên là mức cao nhất trong lịch sử Brazil và vượt kỷ lục trước đó là 69,9 triệu bao trong niên vụ 2020/21.

Con số này nhìn chung phù hợp với mức dự báo trung bình của các nhà phân tích và khu vực tư nhân, đồng thời cao hơn đáng kể so với dự báo chính thức 67,6 triệu bao của Conab.

Sản lượng tăng mạnh cũng được dự báo sẽ thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Brazil hồi phục.

Tổng lượng cà phê xuất khẩu dự kiến tăng thêm 10 triệu bao, từ 39,024 triệu bao trong niên vụ 2025/26 lên 49,070 triệu bao trong niên vụ 2026/27.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh sẽ đạt 45 triệu bao, tăng 29,3%. Xuất khẩu cà phê hòa tan sẽ giảm nhẹ xuống còn 4 triệu bao. Lượng cà phê rang xuất khẩu chỉ đạt 70.000 bao.

Trong khi đó, theo số liệu của Hội đồng Các nhà xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) được Cepea dẫn lại trong báo cáo mới nhất, Brazil đã xuất khẩu lượng cà phê kỷ lục trong tháng 10, xét theo chuỗi số liệu lịch sử của Cecafé bắt đầu từ năm 1990, đạt 5,3 triệu bao loại 60kg (bao gồm cà phê nhân xanh, cà phê rang và cà phê hòa tan). Con số này cao hơn 34,9% so với tháng 9 (3,9 triệu bao) và tăng 28,4% so với tháng 10/2025 (4,1 triệu bao).

Khác với quý đầu tiên của niên vụ 2026/27, đà tăng trong tháng 10 chủ yếu đến từ arabica. Theo số liệu của Cecafé, xuất khẩu giống cà phê này đạt 4,1 triệu bao, cũng là mức cao kỷ lục, tăng 46,8% so với tháng 9 và 21,6% so với tháng 10/2025. Trong tháng 9, xuất khẩu arabica đã giảm cả so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các nhà sản xuất bán hàng thận trọng và nguồn cung các lô cà phê đáp ứng yêu cầu chất lượng của nhà nhập khẩu còn hạn chế.

Đối với robusta, xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao. Theo Cecafé, Brazil đã xuất khẩu 897.100 bao trong tháng 10, tăng 9,4% so với tháng 9 và gấp đôi lượng xuất khẩu trong tháng 10/2025 (448.600 bao). Đây là khối lượng xuất khẩu cao thứ hai trong tháng 10 xét theo chuỗi số liệu lịch sử, chỉ đứng sau mức ghi nhận vào tháng 10/2024.

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10, tức 4 tháng đầu tiên của niên vụ 2026/27, tổng lượng xuất khẩu đạt 16,6 triệu bao, tăng 19,7% so với cùng kỳ niên vụ 2025/26 (13,9 triệu bao).

Đây là khối lượng xuất khẩu cao thứ hai trong giai đoạn này theo chuỗi số liệu lịch sử của Cecafé, chỉ thấp hơn mức ghi nhận trong niên vụ 2024/25 (17,4 triệu bao). Trong giai đoạn trên, arabica chiếm 11,7 triệu bao, tăng 10,1%, còn robusta đạt 3,5 triệu bao, tăng mạnh 74,3%. Do đó, tỷ trọng robusta trong tổng lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu đã tăng từ 16% lên 23,2% giữa hai niên vụ.