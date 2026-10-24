Giá cà phê hôm nay 24/10: Trong nước và thế giới cùng giảm

Đà giảm của thị trường cà phê chưa dừng lại. Sau những phiên mất giá liên tiếp, giá thu mua tại Tây Nguyên đã lùi sát mốc 90.000 đồng/kg, trong khi Robusta London rơi xuống dưới 3.300 USD/tấn ở kỳ hạn gần.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 23/10: Trong nước giảm phiên thứ hai, thế giới phân hóa

Giá cà phê hôm nay 23/10/2026 tại Tây Nguyên tiếp tục giảm 400–500 đồng/kg, xuống 90.800 - 91.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta đi xuống trong khi Arabica tăng trở lại.

Giá cà phê trong nước xuống sát 90.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 90.200–91.000 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết trên thị trường khoảng 90.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg xuống 90.800 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức 90.800 đồng/kg, giảm tương tự.

Lâm Đồng tiếp tục thấp nhất với 90.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua giảm 500 đồng/kg xuống 91.000 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất trong các khu vực khảo sát.

Sau ba phiên giảm liên tiếp, mặt bằng giá cà phê trong nước đã mất khá nhiều so với vùng 94.000 đồng/kg hồi đầu tuần. Khoảng cách tới mốc 90.000 đồng/kg hiện chỉ còn vài trăm đồng tại một số khu vực.

Robusta tiếp tục giảm dưới 3.300 USD/tấn

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 64 USD, tương đương 1,91%, xuống 3.288 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 63 USD còn 3.301 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 mất 70 USD xuống 3.274 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng giảm trên 2%.

Arabica New York cũng quay đầu giảm. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 3,70 US cent/lb, tương đương 1,17%, xuống 312,45 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,80 cent còn 297,45 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 292,45 US cent/lb. Các kỳ hạn tháng 7 và 9/2027 cũng giảm trên dưới 1,3%.

Áp lực nguồn cung vụ mới ngày càng rõ

Giá cà phê đang chịu sức ép khi vụ thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn tăng tốc. Lượng hàng mới đưa ra thị trường nhiều hơn khiến người mua có thêm lựa chọn, trong khi tâm lý chờ giá cũng thận trọng hơn sau chuỗi phiên giảm mạnh.

Trên thị trường quốc tế, tồn kho Robusta trên ICE tăng trở lại cũng tạo sức ép lên giá. Với Arabica, lượng tồn kho vẫn thấp so với lịch sử nhưng những phiên tăng mạnh trước đó đã kích hoạt hoạt động chốt lời.

Trong ngắn hạn, vùng 90.000–91.000 đồng/kg sẽ là mốc đáng chú ý của thị trường trong nước. Nếu Robusta tiếp tục giữ dưới 3.300 USD/tấn, giá cà phê Tây Nguyên có thể còn chịu áp lực; ngược lại, lực mua bắt đáy có thể xuất hiện sau chuỗi phiên giảm liên tiếp.