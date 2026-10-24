Giá cà phê hôm nay 24/10: Tiếp tục giảm dù tồn kho ICE thấp nhất 5 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 60 USD/tấn (-1,82%) xuống 3.228 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 59 USD/tấn (-1,79%) xuống 3.242 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 45 USD/tấn (-1,37%) xuống 3.229 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm 40 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 5 US cent/pound (-1,6%) xuống 307,45 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 4,05 US cent/pound (-1,36%) xuống 293,4 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,45 US cent/pound (-1,18%) xuống 289 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 2,75-3,1 US cent/pound.

Giá cà phê arabica giảm khá mạnh trong phiên cuối tuần do hai yếu tố: áp lực thanh lý một phần các vị thế mua sau đợt tăng giá vào giữa tháng 10; và dự đoán tồn kho trên ICE có thể tăng trong ngắn hạn. Dự đoán này xuất phát từ thông tin được công bố đầu tuần rằng gần 28.000 bao cà phê arabica đang chờ phân loại tại Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE), mức cao nhất trong hơn một tháng.

Trên thực tế, tồn kho cà phê arabica trên ICE tăng 4.847 bao trong ngày thứ Tư, lên 239.748 bao. Tuy nhiên, lượng tồn kho sau đó giảm 5.315 bao vào thứ Năm và giảm tiếp 6.455 bao vào thứ Sáu, xuống mức thấp mới trong 5 tuần là 227.978 bao.

Xét trong bức tranh tổng thể, tồn kho arabica trên ICE đã có xu hướng giảm trong tháng qua và hiện chỉ cao hơn không nhiều so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao, được ghi nhận vào ngày 15/9. Đây là yếu tố cơ bản hỗ trợ giá cà phê arabica.

Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta trên ICE đã tăng mạnh trong 6 tuần qua, lên mức cao nhất trong 13 tháng là 6.612 lô vào thứ Sáu, gây sức ép lên giá robusta.

Reuters dẫn nhận định của ông Michael J. Nugent, nhà môi giới và tư vấn độc lập, cho biết, xuất khẩu của Brazil đang mạnh lên và mùa thu hoạch tại Bắc bán cầu sắp bắt đầu. Tuy nhiên, việc bổ sung tồn kho trên quy mô đáng kể có lẽ vẫn cần thêm vài tháng nữa.

Theo số liệu từ các hiệp hội ngành hàng, tồn kho cà phê nhân xanh tại Nhật Bản và châu Âu, hai trong số những thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất, đã giảm trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái.

Reuters dẫn thông tin từ các thương nhân cho biết, thị trường cà phê Việt Nam vẫn trầm lắng. Giá trong nước giảm trong tuần khi các nhà giao dịch chờ nguồn hàng mới từ vụ thu hoạch hiện tại.

Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) cho biết, trong tuần này, sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của cả nước ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6-10% so với niên vụ trước.

Các thương nhân và thành viên thị trường dự báo sản lượng niên vụ hiện tại nhìn chung sẽ không thay đổi đáng kể so với niên vụ 2025/26.

Theo một thương nhân tại vùng trồng cà phê, hoạt động giao dịch vẫn chưa sôi động trở lại. Một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu thăm dò giá nhưng chưa chốt được hợp đồng nào.

Một thương nhân đang đưa ra mức giá 88.000 đồng/kg đối với cà phê giao vào tháng 12.

Các thành viên trong ngành cho biết hiện tượng khí hậu El Niño được dự báo sẽ diễn biến rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến sản lượng cà phê niên vụ 2027/28.