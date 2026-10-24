Giá cà phê hôm nay 24.10.2026: Theo dõi phiên London, New York

Lâm Đồng truyền thống đang có mức tham khảo thấp nhất trong bốn vùng theo dõi, cách khu vực Đắk Nông 800 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá cà phê trong nước

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố ngày 23.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:10 ngày 23.10 chưa có bảng giá ngày 24.10.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô.

Mức giảm 500–600 đồng/kg là diễn biến của ngày 23.10 so với ngày 22.10, chưa phải thay đổi của ngày 24.10. Chỉ số “trung bình” trên bảng tổng hợp được niêm yết ở 90.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg; đây là chỉ số nguồn công bố, được trình bày riêng với giá từng vùng.

Hai sàn quốc tế vẫn đang giao dịch

Ở lần cập nhật 18:38 ngày 23.10, các hợp đồng đại diện dưới đây cùng giảm so với mức tham chiếu phiên trước.

Đây là giá đang giao dịch tại thời điểm cập nhật, không phải giá đóng cửa phiên 23.10. Hai sản phẩm có đơn vị và kỳ hạn khác nhau, cần được theo dõi riêng.

Dự báo ngày 24.10: Nguồn cung vụ mới là biến số lớn

Vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang tăng nhịp, trong khi diễn biến quốc tế chưa tạo được lực đỡ rõ rệt. Nếu lượng hàng đưa ra thị trường tăng nhanh hơn nhu cầu thu mua, giá nội địa có thể tiếp tục chịu sức ép.

Khả năng chững lại sẽ rõ hơn nếu bên mua tăng thu gom hoặc các sàn phục hồi vào cuối phiên. Do phiên quốc tế chưa kết thúc tại thời điểm chốt bài, chưa đủ căn cứ khẳng định giá trong nước ngày 24.10 sẽ tăng hay giảm bao nhiêu.