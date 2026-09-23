Giá cà phê hôm nay 23/9: Trong nước và thế giới cùng đi xuống

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm sáng 23/9 đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày trước, đưa mức bình quân xuống khoảng 92.900 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn có giá cao nhất trong nhóm khảo sát với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 22/9: Thị trường trong nước tiếp tục ổn định

Giá cà phê hôm nay 22/9/2026 tiếp tục đi ngang, dao động 93.000 -'93.800 đồng/kg tại Tây Nguyên, bình quân khoảng 93.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Sau nhiều ngày dao động quanh vùng 93.000–94.000 đồng/kg, đợt giảm mới đã kéo giá tại hầu hết khu vực xuống dưới mốc 93.000 đồng/kg.

Robusta và Arabica cùng giảm

Trên sàn London, giá Robusta giảm ở toàn bộ các kỳ hạn chính. Hợp đồng tháng 11/2026 giảm 59 USD, tương đương 1,74%, xuống còn 3.337 USD/tấn.

Arabica New York cũng đi xuống. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,10 cent/lb, xuống 276,40 cent/lb.

Việc hai sàn cùng giảm tạo thêm áp lực lên giá thu mua trong nước, đặc biệt khi Robusta London là mức tham chiếu quan trọng đối với cà phê Việt Nam.

Giá cà phê còn chịu áp lực

Thị trường đang chịu sức ép khi triển vọng nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu cải thiện. Nguồn hàng từ Brazil tăng, tồn kho trên thị trường quốc tế phục hồi và điều kiện thời tiết tại một số vùng trồng thuận lợi hơn khiến tâm lý lo ngại thiếu hụt giảm bớt.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch mới cũng đang đến gần. Nguồn cung có thể tăng dần trong thời gian tới, khiến thị trường thận trọng hơn sau giai đoạn giá duy trì ở mức cao.

Với mức thấp nhất hiện tại là 92.200 đồng/kg và cao nhất 93.000 đồng/kg, diễn biến của Robusta London sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng với thị trường trong nước. Nếu giá thế giới chưa sớm phục hồi, cà phê Tây Nguyên có thể còn đối mặt với áp lực trong các phiên tiếp theo.