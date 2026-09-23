Giá cà phê hôm nay 23/9: Tiếp tục giảm sâu

Giá cà phê hôm nay ngày 23/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 91.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 23/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 51 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.400 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 77 USD/tấn, đạt 3.260 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 4,10 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 272,30 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,75 US cent/pound, đạt 264,70 US cent/pound.

Giá cà phê đang chịu sức ép giảm khi triển vọng nguồn cung được cải thiện. Thời tiết nhìn chung thuận lợi tại Brazil và Việt Nam làm giảm lo ngại về rủi ro đối với sản lượng, qua đó tạo áp lực lên giá trên các sàn giao dịch.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tâm lý thị trường cũng bị chi phối bởi kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn. Khi triển vọng sản lượng được cải thiện, hoạt động mua vào có xu hướng thận trọng hơn, trong khi lực bán gia tăng, kéo giá cà phê xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng.

Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi và không xuất hiện các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến năng suất, áp lực nguồn cung có thể tiếp tục tác động đến giá cà phê trong thời gian tới. Tuy nhiên, xu hướng giá vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tiến độ thu hoạch và xuất khẩu của Brazil, Việt Nam, diễn biến tồn kho trên các sàn giao dịch và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Do đó, mức giảm hiện tại chưa đồng nghĩa với việc giá sẽ tiếp tục giảm theo một chiều.