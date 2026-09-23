Giá cà phê hôm nay 23/9: Giảm phiên thứ 2 liên tiếp, chạm đáy 3 tháng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 59 USD/tấn (-1,75%) xuống 3.307 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 77 USD/tấn (-2,31%) xuống 3.260 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá giảm 67 USD/tấn (-2,02%) xuống 3.245 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 59-65 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,1 US cent/pound (-1,48%) xuống 272,3 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,75 US cent/pound (-1,4%) xuống 264,7 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,9 US cent/pound (-1,47%) xuống 262,05 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,85-3,9 US cent/pound.

Giá cà phê đã chịu sức ép trong khoảng ba tuần qua khi triển vọng nguồn cung toàn cầu ngày càng cải thiện. Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu được dự báo giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao, khiến thị trường dư thừa khoảng 3 triệu bao.

Đà giảm của robusta tăng tốc trong phiên thứ Ba khi tồn kho cà phê robusta tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 9,75 tháng, đạt 5.088 lô.

Nguồn cung từ các nước sản xuất lớn cũng đang cải thiện. Tại Brazil, lượng mưa cao hơn mức bình thường trong giai đoạn ra hoa quan trọng đang củng cố triển vọng vụ cà phê niên vụ 2026/27, qua đó gây thêm sức ép lên giá.

Somar Meteorologia cho biết hôm thứ Hai rằng Minas Gerais, vùng trồng arabica chủ lực của Brazil, nhận được lượng mưa 33,4 mm trong tuần kết thúc ngày 20/9, tương đương 242% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Nguồn cung Brazil đang được bổ sung ra thị trường quốc tế khi vụ thu hoạch kết thúc. Số liệu của Bộ Thương mại Brazil công bố ngày 8/9 cũng cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 8 tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 206.618 tấn, mức cao nhất trong 8 tháng.

Việc nguồn cung Brazil tăng mạnh đang tạo thêm áp lực lên giá cà phê trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn nguồn cung từ vụ thu hoạch mới được đưa ra nhiều hơn.

Những dấu hiệu về nguồn cung dồi dào hơn từ Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, cũng đang gây sức ép lên giá robusta.

Theo Cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, lên 1,33 triệu tấn.

Trước đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong cả năm 2025 tăng 17,5%, lên 1,58 triệu tấn. Sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 cũng được dự báo tăng 6% so với niên vụ trước, lên 1,76 triệu tấn, tương đương 29,4 triệu bao và là mức cao nhất trong 4 năm.

Dù triển vọng nguồn cung đang gây sức ép lên giá, tồn kho arabica tại ICE vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm.

Tồn kho arabica được chứng nhận tại ICE giảm xuống 217.646 bao vào thứ Ba tuần trước, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 258.415 bao vào thứ Sáu, mức cao nhất trong 1,5 tháng.

Diễn biến này trái ngược với robusta. Tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.088 lô vào thứ Ba, mức cao nhất trong 9,75 tháng.