Giá cà phê hôm nay 23/9: Giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 23/9: Tiếp tục giảm mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 2,31% (77 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, còn 3.260 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,9% (63 USD/tấn), đạt 3.249 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 59-60 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,1 US cent/pound (-1,48%) còn 272,3 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,75 US cent/pound (-1,4%) xuống 264,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,85-3,9 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm sâu. (Ảnh: Shutterstock)

Ở thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay 23/9/2026 đồng loạt giảm 800 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm, đưa bình quân còn 92.900 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 3 tháng. Giá cà phê đã chịu áp lực trong 3 tuần qua do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu được dự báo giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao, khiến thị trường dư thừa khoảng 3 triệu bao.

Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm mạnh khi lượng tồn kho Robusta trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) tăng lên mức cao nhất trong 9,75 tháng.

Điều kiện sinh trưởng thuận lợi ở Brazil và Việt Nam cũng góp phần khiến giá cà phê giảm trong thời gian gần đây. Tại Brazil, lượng mưa cao hơn mức bình thường trong giai đoạn ra hoa quan trọng đang củng cố triển vọng vụ cà phê niên vụ 2026-2027, qua đó gây thêm sức ép lên giá.Tại Việt Nam, hãng dự báo thời tiết Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm của đất và sẽ hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê ở Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (Abic), doanh số bán lẻ cà phê tại Brazil,tăng 2,3% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu đang phục hồi trong bối cảnh giá cà phê giảm.

Abic thông tin, doanh số cà phê bán lẻ tại Brazil trong giai đoạn này đạt mức tương đương 13,69 triệu bao loại 60 kg.

Xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil đạt 7.700 tấn trong tháng 8, tương đương 333.700 bao 60 kg, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đã đưa lượng hàng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 lên 65.300 tấn, tương đương khoảng 2,83 triệu bao, tăng 12,8% so với khối lượng ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 8 năm ngoái.