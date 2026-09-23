Giá cà phê hôm nay 23.9.2026 giảm sâu, Robusta London mất gần 2%

Sau những phiên đi ngang, giá cà phê trong nước quay đầu giảm khá mạnh. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn có mức thu mua cao nhất 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước ngày 23.9.2026

Mặt bằng giá hiện dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm

Theo bảng cập nhật ngày 22.9.2026, Robusta London giảm tại toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi. Hợp đồng tháng 9.2026 giảm 59 USD/tấn, tương đương 1,75%, xuống 3.307 USD/tấn.

Arabica New York cũng giảm trên toàn bộ các kỳ hạn chính. Hợp đồng tháng 12.2026 mất 4,10 US cent/lb, tương đương 1,46%, xuống 276,40 US cent/lb.

Diễn biến đồng thuận giảm trên hai sàn quốc tế tạo thêm sức ép lên tâm lý thị trường trong nước.

Giá trong nước xuống dưới 93.000 đồng/kg bình quân

Với mức bình quân 92.900 đồng/kg, thị trường đã lùi xuống dưới ngưỡng 93.000 đồng/kg. So với mốc tâm lý 100.000 đồng/kg, vùng giá cao nhất hiện thấp hơn khoảng 7.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, diễn biến Robusta London sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường Việt Nam, bên cạnh tỷ giá, nhu cầu mua hàng xuất khẩu và lượng cà phê được đưa ra bán.